Gošća Intervjua tjedna TNT-a je Ivana Kalogjera iz udruge Nismo same

Sve je izglednije kako će parlamentarni izbori biti održani prije europskih, u svibnju te da će Sabor biti raspušten krajem ožujka.

U Točki na tjedan ove nedjelje razgovarat će se o predizbornim konstelacijama uoči izbora, što muči oporbu a što vladajuće pred početak izborne kampanje komentirat će novinari Vanja Moskaljov (Tportal) i Tina Kosor (N1). Puno ćemo vremena posvetiti trima ključnim problemima Hrvatske zbog kojih bi se u svakoj normalnoj zemlji tresla izborna kampanja: demografskoj katastrofi, sunovratu mentalnog zdravlja djece i mladih i borbi protiv karcinoma od kojeg umiremo više nego ostatak Europe.

Gošća Intervjua tjedna TNT-a je Ivana Kalogjera, predsjednica udruge Nismo same koja je u svojih sedam godina postojanja za pomoć onkološkim bolesnicama učinila više nego brojne institucije koje za to plaćamo. O demografskoj strategiji Hrvatske, emigraciji i imigraciji, u TNT Dvoboju raspravljaju Krešimir Ačkar (HDZ) i Petra Mandić (MOST).

U okviru naše rubrike TNT Rješenje nastavljamo razgovarati o mentalnom zdravlju djece i mladih. Naše su gošće klinička psihologinja Ella Selak Bagarić, voditeljica Centra za zdravlje mladih Grada Zagreba, dr.sc. Marija Kušan Jukić, voditeljica Službe za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti u Nastavnom zavodu Andrija Štampar i Ivana Delač, školska psihologinja u III. gimnaziji, predsjednica stručnog razreda za školsku psihologiju Hrvatske psihološke komore.

Primjena Zakona o osobnoj asistenciji ne napreduje planiranom dinamikom. Osobe s invaliditetom osjećaju se nemoćnima jer, zbog sporosti sustava, strahuju od gubitka osobnih asistenata i drugih usluga koje im život znače. Od pet i pol tisuća zahtjeva za usluge osobne asistencije, obrađeno ih je tek oko tisuću i 200. I dok se osobe s invaliditetom i njihovi asistenti s razlogom pitaju kada će oni doći na red, resorni ministar Marin Piletić uvjerava da nitko neće ostati zakinut. Priznaje ipak da se rok za izdavanje rješenja o osobnim asistentima – već odgođen od 1.1. do kraja veljače, sad ponovno odgađa – do svibnja!

Što to znači za osobe s invaliditetom i njihove asistente ispričat će nam Vesna Škulić, bivša saborska zastupnica SDP-a.

Jeste li znali da je 60 posto zakona i drugih akata koje je Sabor donio u svom mandate – zapravo došlo iz Europskog parlamenta i drugih EU institucija pa se prevode u naš pravni sustav? I zato je važno izaći na izbore za Europski parliament 9. lipnja. U našoj rubrici “Europa bira” koju realiziramo u suradnji sa Uredom Europskog parlamenta u Zagrebu donosimo zanimljiv razgovor s Majom Kutnjak Ljubić, voditeljicom Ureda EP-a u Zagrebu o motivacijskoj kampanji za odaziv na izbore te članom DIP-a Josipom Salapićem o pripremama za tehničku izvedbu europskih izbora u Državnom izbornom povjerenstvu.

