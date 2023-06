Gošća Intervjua tjedna TNT-a Victoria Zinchuk

Podijeli :

Može li hrvatska nogometna reprezentacija do svog prvog zlata na velikim natjecanjima? Saznat ćemo to večeras nakon utakmice sa Španjolskom u Rotterdamu u finalu Lige nacija. TNT donosi analizu, odnose dviju momcadi, moguće scenarije izbornika, ali i atmosferu iz Nizozemske i Hrvatske u javljanjima uživo naših reportera.

Gošća Intervjua tjedna je regionalna direktorica EBRD-a Victoria Zinchuk. Kako se Hrvatska promijenila zadnjih pet godina, što se u smislu investicija promijenilo ulaskom u eurozonu i Schengen? Zašto treba odbaciti “polako ćemo” pristup, kako razvijati održivi turizam i povećati udio drugih gospodarskih grana – to su samo neka od pitanja o kojima cemo raspravljati u Točki na tjedan.

U TNT-u analiziramo i glavne zaključke Reutersovog digital news reporta. Do čega će dovesti prebacivanje na društvene mreže kao glavne izvore informiranja, kakve izazove to donosi za biznis modele u medijima? Što je uzrok izbjegavanja vijesti i kakve posljedice to može imati za društvo i demokraciju. Gošća Točke na tjedan je profesorica Zrinjka Peruško.

Razgovaramo i o problemima s kojima se u odgojno-obrazovnom procesu susreću osobe s autizmom. Nakon što je Grad Zagreb planirao pa odustao djecu s autizmom iz zagrebačkog vrtića Utrine preseliti u neadekvatne prostorije, donosimo koji su još problemi i stigme s kojima se ova djeca i njihovi roditelji svakodnevno nose.

Najvažnije teme tjedna analiziraju Marko Repecki (N1info) i Marko Biočina (Nova tv).

