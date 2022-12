Gotovac o prizivu savjesti na rad nedjeljom: To je osma Andrejeva ofanziva

Podijeli :

Profesor radnog prava s Pravnog fakulteta u Zagrebu Viktor Gotovac gostovao je u N1 Studiju uživo i komentirao izmjene Zakona o radu, koje se tiču rada nedjeljom.

Priziv savjesti, smatra Gotovac, u sadržajnom smislu nikad nije ni bio tema. “To je bacanje pijeska u oči. To je jedna, ja bih sada rekao, osma Andrejeva ofanziva, jedan politički false flag, operacija zamjene uloga. Nas se bombardira raznim temama, neki kažu zato što se prikrivaju drugi problemi, a ja mislim da je ovo politička ofanziva u kojoj Vlada traži svoje sugovornike i prema onom win-win koji smo čuli, ima svoju ozbiljnu aspiraciju na brzinu matirati opoziciju. Tema rada nedjeljom dobrim dijelom nešto što je tražila opozicija i sad je smiješno gledati kako će opozicija reagirati”, rekao je Gotovac.

Istaknuo je da je koncept priziva savjesti oko rada nedjeljom “banalnost i glupost”. “Politički je evidentno tema, kao što je rad u trgovini evidentno tema. Ona se vrti. Očito se ne bi koristila da nema publike, ali to nije tema, tema je gospodarstvo, rad, omogućiti ljudima da budu adekvatno plaćeni za ono što rade. U Irskoj imate ljude koji ciljano rade samo vikendom i zarade plaću, jer je to više plaćeno. Idemo to uraditi”, rekao je Gotovac.

“Priziv savjesti u jednoj turističkoj državi, gdje je trgovina i kino i kazalište u koji obitelji odlaze, to vječito pozivanje da ćemo ugoditi obitelji, a tko je njih išta pitao? Taj priziv savjesti, pogotovo ovako kako je odjedanput uletio u priču, vidi se da je namjerno, to je ono što me silno smeta. To naše čeprkanje po gluposti, ta neodgovornost”, rekao je Gotovac.

Istaknuo je i da je “noćna mora” to što će se sada donijeti izmjene Zakona o radu, a da se za godinu dana najavljuje donošenje potpuno novog zakona. “Izbori će vjerojatno biti prije, ovo je opet duda varalica na koju ćemo se uhvatiti. Dobro da ga ne mijenjaju. Ovo što se sada radi je takva papazjanija, takav jedan crocquis bedastoća”, rekao je Gotovac.

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu kaže da je rad nedjeljom rezultat populističkog iskoraka u modelu vladanja gdje se sa svima pokušava dogovoriti nešto. “Ono što je najgore, Zakon o radu uređuje radni odnos, a koliko ljudi u Hrvatskoj radi na određeno, na autorski ugovor ili drugi oblik rada?”, upitao je.

“Kad sam slušao ministra, vidio sam da bi nešto moglo i ostati. Odmiču se od negativnog priziva savjesti, ali ostat će pri nečemu što će biti nepotrebna intervencija u radne odnose. Ono što mogu prihvatiti dijelom je povećanje plaća za rad nedjeljom, ali onda treba za sve, i za blagdan, rad u smjenama, otežane uvjete rada. Ovako izdvojiti nedjelju, ispada da se bavimo samo nedjeljom. Stručno, to su bedastoće. Kao i gomila toga što ide u ZOR, stručno je to jedan croquis bedastoća”, rekao je Gotovac.

