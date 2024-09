Građani pred važnom odlukom: Tomašević predstavlja ponudu grada

Podijeli :

N1 / Ilustracija

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavlja ponudu Gradske plinare Zagreb-Opskrba s cijenom plina za građane pred kojima je sada odluka hoće li im od 1. listopada dobavljač plina za kućanstvo biti Gradska plinara ili Međimurje-plin.

Tomašević je ranije podsjetio kako je Vlada najavila da će i dalje u određenoj mjeri sufinancirati cijenu plina za građane, no još se uvijek ne zna u kojoj će to mjeri biti. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar u ponedjeljak je na N1 rekao kao će cijena energenata ići gore za manje od 20 posto te da on smatra kako to neće biti udar na građane.

Podsjetimo, Grad Zagreb je odlukom HERA-e izgubio natječaj za javnu uslugu dobavljača plina, koju je dobila tvrtka Međimurje-plin. Tomašević tvrdi da je tvrtka pobijedila na natječaju protivno zakonu jer nije trebala dostaviti dokaze da može isporučiti plin niti financijska jamstva, zbog čega su podigli tužbu na Upravnom sudu.

Podsjetio je i da stotine tisuća kupaca koji, ako se do 1. listopada ne prebace na GPZO, automatski prelaze Međimurje-plinu, prenosi Dnevnik.hr.

