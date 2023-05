Gradonačelnik Pule o ukidanju prireza: “Morat ćemo biti dobri matematičari”

Podijeli :

Pixabay/ilustracija

Filip Zoričić, gradonačelnik Pule, gostovao je u Novom danu gdje je govorio o najavama ukidanja prireza za jedinice lokalne samouprave.

Na početku je govorio o Danu Pule koji se obilježio jučer: “Započeli smo s 4. svibnja s operom mladih glazbenika i Akademije na Forumu, svečanom sjednicom s predsjednikom Republike, a jučer smo otvorili malo rimsko kazalište, jedan od najljepših kutaka našeg grada. Sinoć je bilo 1500 ljudi. Započet ćemo jednu novu kulturnu dionicu grada – nakon što imamo predivan amfiteatar koji su nam Rimljani ostavili, a mi obnovili malo rimsko kazalište”.

Govorio je o najavi mogućeg ukidanja prireza za jedinice lokalne samouprave koje bi bile veliki financijski udar: “To bi bio veliki udar, ali i dalje smo samo na medijskim informacijama, ne znamo nikakve detalje. Podržavamo rasterećenja plaća i poduzetnika, to je jasno, ali ako će se ići u jednostranu odluku ukidanja prihoda gradovima, to nije održiva opcija. Pula je prošle godine imala 3 milijuna i 200.000 eura od prireza, a ove godine 10% više. Kako se spekulira i o dodatnim korekcijama stopa poreza na dohodak to bi značilo za Pulu više od 4 milijuna eura, više od 30 milijuna kuna. To bi bio ogroman udarac kada govorimo o kulturi, sportu, odgoju, obrazovanju. Porasle bi cijene vrtića i to s naše strane nije prihvatljivo. Ja se nadam javnoj raspravi i modelu koji će biti uzajaman. Možda se može ići u smjeru da država onda preuzme plaće odgajatelja u vrtićima”.

Butković: Mnoge jedinice već nemaju prirez, razgovaralo se o njegovom ukidanju Vedriš: Država kroz prirez Zagrebu ne smije uzeti niti jedan cent

Pula ima 12% stopu prireza. Naravno da smo razmatrali spuštanje te stope, ali neću biti populist. Nama je ovo tek drugi proračun. Bilo bi interesantno da se spušta ta stopa, ali nama je to i dalje veliki prihod. S tim financiramo kulturu, vrtić, socijalu i sport. Zasad to ne možemo mijenjati”.

Ako se ipak država odluči za to, Zoričić objašnjava kako će grad dalje: “Nadam se da se to neće dogoditi. Nama bi to bio veliki udarac i morat ćemo ukinuti neke projekte. Moramo zaštititi socijalu, sport i kulturu. Morat ćemo biti dobri matematičari”.

Na pitanje o tome rade li na povlačenju sredstava, Zoričić kaže: “Izvukli smo cijeli jedan proračun u ovih godinu dana, što kroz EU fondove, što kroz državne suprojekte. Oformio sam tim za EU projekte kad sam postao gradonačelnik. Intenzivno radimo na tome. Zadnje prijave su išle i na INTERREG”.

Nada se da će uslijediti javna rasprava po pitanju prireza i da će se naći zajednički model.

kad je riječ o ulaganjima Grada Pule u poticanje poduzetništva, kaže: “Imamo šest mjera za nove poduzetnike, zelene industrije i žene u poduzetništvu. Izdvajamo u prosjeku 120 do 150 tisuća eura i još će drugi dio ići kroz Akcelerator. Osnovali smo i Gospodarsko vijeće prije mjesec dana gdje smo okupili najvažnije gospodarstvenike pa razvijamo gospodarsku zonu Grada Pule”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.