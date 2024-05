Grbin: Nije mi drago zbog ostavki vukovarskih SDP-ovaca, ali stranka ide dalje

Podijeli :

Matija Habljak/PIXSELL

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u srijedu da mu nije drago što je 13-ero vukovarskih SDP-ovaca podnijelo ostavke na stranačke dužnosti. Naveo je da je razočaran što će u Sabor umjesto Biljane Gaća ući Marko Krička, ali i poručio da stranka ide dalje.

Grbin je to rekao nakon konstituirajuće sjednice Kluba zastupnika SDP-a uoči sutrašnje konstituirajuće sjednice 11. saziva Hrvatskog sabora.

SDP-ov Klub zastupnika brojit će 37 zastupnika, rekao je Grbin, dodavši da će on i dalje biti predsjednik Kluba, a potpredsjednici Sabina Glasovac, Mirela Ahmetović, Siniša Hajdaš Dončić i Arsen Bauk.

Predložili su i članove tijela koje je sutra nužno konstituirati, a što se tiče potpredsjednika Sabora i ostalih radnih tijela Sabora, o tome će razgovarati s ostalim strankama oporbe nakon što bude jasno koja im mjesta pripadaju, što ovisi o tome koje će odbore uzeti vladajući.

“Očekujem da ćemo o tome najranije razgovarati u petak ili početkom sljedećeg tjedna”, izvijestio je Grbin nakon što je u stranačkoj središnjici okupio novi stranački Klub koji u 11. sazivu Sabora ima 37 zastupnika

Komentirajući pismo 13-ero Vukovaraca koji su podnijeli ostavke, nezadovoljni i razočarani što će umjesto Vukovarke Biljane Gaća na mjesto Predraga Freda Matića kao zamjena ući glavni tajnik Marko Krička, Grbin kaže da mu ‘nije drago, ali stranka ide dalje’.

“Kada se sastavljaju liste i određuju zamjene, to izaziva određeni nemir i prijepore unutar članstva, ima i zadovoljnih i nezadovoljnih. U nekim strankama to se rješava iza zatvorenih vrata, u SDP-u se to, kao i mnoge druge stvari, rješava pred javnošću”, rekao je Grbin.

Dodao je da je to posljedica činjenice što je SDP demokratska i otvorena stranka.

13 vukovarskih SDP-ovaca podnijelo ostavku: “Grbin je predao Vukovar desnici!”

Upitan je li obećao Gaći da će ući u Sabor kao zamjena Matiću, kazao je da u to neće ulaziti.

Pojasnio je tek da se za Kričku umjesto za Gaću odlučio, iako je bila sljedeća na listi i dobila puno više glasova od Kričke, zato što je glavni tajnik stranke, što je važna dužnost za funkcioniranje stranke, a o detaljima će, napominje, razgovarati na Predsjedništvu i Glavnom odboru.

Na tvrdnje razočaranih vukovarskih SDP-ovaca da je time ‘prepustio Vukovar desnici’, Grbin je rekao da je proces kojim je Vukovar prešao desnici započeo davno prije.

Dodao je da i u toj izbornoj jedinici, ali i drugim dijelovima Hrvatske imaju sredine koje nisu zastupljene i da bi volio da je broj zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru veći.

No, istaknuo je da je smanjen broj županija u kojima SDP nije zastupljen jer u prošlom sazivu Sabora nije bilo zastupljeno šest županija, a u ovom sazivu SDP neće imati predstavnike iz tri županije.

„Marko Krička, ako bude ostao u Hrvatskom saboru, tu će dužnost dobro obavljati”, ocijenio je, pojasnivši da se taj ‘ako’ odnosi i na njega jer, kaže, ovaj saziv može prestati i u petak, ako se Vlada ne konstituira.

Svatko od nas tko se počne baviti ovim poslom mora imati u vidu da je to nešto što ne mora biti trajno, i zato kažem ‘ako’, dodao je.

Najavio je da će SDP podržati izbor Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora jer to predstavlja dobru demokratsku praksu u situacijama koje nisu sporne i kada postoji jasna parlamentarna većina.

Slično vrijedi i za potpredsjednike Sabora, kada pozicija predlaže svoje, a opozicija svoje kandidate, kazao je Grbin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Oglasili su se organizatori Eurosonga: Žao nam je… Taksisti legalno deru putnike. “Pet kilometara za 10 minuta platila sam 45 eura. Vozač je prokužio da nisam odavde”