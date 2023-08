Grci napali Milanovića zbog izjava o Boysima: “Uvreda za naše institucije”

Podijeli :

Dusko Jaramaz/PIXSELL

Predsjednik Zoran Milanović osvrnuo se na događanja u Grčkoj, u kojoj je nakon nereda i sukoba Bad Blue Boysa i navijača AEK-a ubijen grčki navijač, i rekao da bi zatvaranje svih sto navijača bilo - čudno.

“Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, 100 ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Ali građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se”, rekao je Milanović.

Nakon što je Zoran Milanović rekao da bi Grci trebali pustiti navijače Dinama na slobodu, reagirala je grčka unija sudaca i tužitelja.

“Izjave hrvatskog predsjednika izravna su intervencija u rad pravosuđa države članice Europske unije i uvreda za institucije naše države. Zaštita temeljnih pravnih dobara kao što su život, tjelesni integritet te zdravlje i socijalni mir primarna je obveza države koja osigurava uredno funkcioniranje društava i europske pravne stečevine. Republika Grčka ima tradiciju poštivanja ljudskih prava, a pravosuđe primjenjuje zakone uređene grčke države koji su uspostavljeni u okviru Ustava i prava Europske unije”, poručili su, prenosi Dnevnik.hr.

Grčka vlada je poručila da je tamošnje pravosuđe neovisno i radi svoj posao.

