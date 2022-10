Podijeli:







Mostovac Nikola Grmoja komentirao je N1 Studiju uživo izbore u Bosni i Hercegovini, kao i prijedlog da se Željka Komšića, već četvrti put izabranog za hrvatskog člana Predsjedništva BiH, proglasi personom non grata u Hrvatskoj.

Za četvrtak je najavljena sjednica Antikorupcijskog vijeća za koju Grmoja kaže kako je očito izazvala strah kod nekih. “Sama činjenica da premijer Plenković, bivši ministar Ćorić i Tena Mišetić ne žele doći je i svojevrsno priznanje krivnje. Ako imaju argumente na svojoj strani, ja se ne bih bojao doći na njihovom mjestu. Oni sada pokušavaju degradirati Dragana Kovačevića. Zar ne bi bilo lakše za njih da dođu s argumentima i činjenicama na svojoj strani, a s druge strane im je optuženik USKOK-a”, govori Grmoja dodajući da su mu smiješne najave da će biti zabranjeno Antikorupcijsko vijeće. “Neka samo dođu, mi smo spremni”, poručio je.

“Oni su na potezu, a mi ćemo znati odgovoriti. Antikorupcijsko vijeće se sigurno održava sutra u 11, bit će i prijenos uživo i mislim da nema šanse da se to sutra ne dogodi”, kaže.

O izjavi HDZ-ovog zastupnika Habijana kako Antikorupcijsko vijeće nema ovlasti pozivati ljude na saslušanja, Grmoja kaže kako “odjednom sad promjena, problem je u temi”. “Tema je očito uzburkala duhove, očito je velika panika u Mordoru”, kaže Mostovac. Tvrdi i kako vijeće ima dokaze da je ova Vlada zatvorila rafineriju u Sisku: “Ne mogu vjerovati da je Ćorić radio bez znanja premijera. Neovisno je li se sastanak dogodio ili ne, mi imamo dokumente koji dokazuju da se radilo na gašenju sisačke rafinerije i preusmjeravanju hrvatske nafte prema Mađarskoj.”

Grmoja je poručio i kako će se sjednica Antikorupcijskog vijeća u četvrtak sigurno održati.

Persona non grata

Most je zatražio da se Željko Komšić proglasi personom non grata u Hrvatskoj, nakon što je po četvrti put izabran u Predsjedništvo BiH kao hrvatski član glasovima koje mu nisu dali Hrvati u toj zemlji.

“Upitno je kako je on izabran, nije glasovima Hrvata. Zašto u Federaciji imamo dva člana Predsjedništva, u RS-u jednog? Vjerojatno, ne vjerojatno, sigurno kako bi taj jedan bio predstavnik Hrvata, a jasno je da ga nisu birali Hrvati. Ako pogledate broj glasova, na području hrvatskih općina je 11 tisuća, od toga 9 tisuća u istočnom Mostaru, glasovalo za Komšića. Jasno je da Hrvati nisu glasali za Željka Komšića”, kaže Grmoja.

Na upit jesu li onda Hrvati glasali za Bećirovića, kaže kako to nije presudilo na ovim izborima, da je Bećirović u hrvatskim općinama dobio smiješan broj glasova. “Tvrđi Bošnjaci su glasali za navodno hrvatskog člana Predsjedništva kako bi napravili štetu Hrvatima”, govori.

Govoreći o inicijativi da se hrvatski predsjednik Zoran Milanović proglasi personom non grata u Sarajevu, Grmoja kaže kako nisu usporedive ove dvije inicijative. “Mi želimo sužviot, to je razlika između hrvatske politike i onih koji žele Hrvate preglasavati, majorizirati. Jači od Izbornog zakona je Dayton, koji garantira Hrvatima pravo da biraju svoje političke predstavnike. … To je priča kao Miloševićeva u Jugoslaviji, građanski koncept da se zgazi Hrvate, to sad imamo u BiH”. govori.

“Ja bih htio BiH kakva je uređena Daytonom. Nije dobro uređena, ali tako je postignut mir. Ne možete vi potkopavati mir, volio bih vidjeti cjelovitu BiH u kojoj je moj narod ravnopravan i konstitutivan. Srbi u Hrvatskoj su manjina, a imaju veća prava od Hrvata u BiH koji su konstitutivan narod”, objašnjava Grmoja.

Mostovac kaže kako je dobra stvar što je visoki predstavnik konačno krenuo u proces vraćanja oduzetih prava Hrvatima. “To je dobro, ali sve ostalo nije dobro. U Hrvatskoj ima puno protivnika politike HDZ-a BiH i Dragana Čovića i ja sam taj”, kaže Grmoja dodajući da nema političkog pluralizma kod Hrvata u BiH dok god se hrvatski predstavnici biraju preglasavanjem te da “Komšić jača HDZ BiH”.

