Hajdaš Dončić: Kad bih se morao kladiti… Jandroković će biti novi kandidat za premijera

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) gostovao je u N1 Newsroomu gdje je razgovarao s našom Ankom Bilić Keserović te se osvrnuo na brojne političke aktualnosti, u prvom redu one koje se vežu uz prometnu nesreću sad bivšeg ministra Marija Banožića, koja je rezultirala smrtnim ishodom.

Naime, Domovinski pokret u fokus javnosti postavio je navodna prikrivanja detalja same nesreće, ponajprije one koji se tiču alkohola u krvi.

Plenković: Posjetio sam Banožića

“HDZ je okupirao institucije, a tu mislim na DORH, USKOK i razne agencije koje bi trebale biti neovisne, svojim podobnim kadrovima. Koji se žele zaštititi jer, da citiram Vasu Brkića ili Andreja Plenkovića, oni su svi jedna velika obitelj. To je ključan problem hrvatskog društva, okupacija institucija”, izjavio je Hajdaš Dončić pa nastavio:

“Doznat ćemo što se dogodilo upravo zbog medija. Neke stvari su nastavile visiti u zraku. Nije potrebno skrivati 0,21 promila u krvi. Gospodin Banožić će do kraja života nositi križ zbog smrti tog čovjeka i to je najveća tragedija. Oko toga ne bi trebalo biti političke rasprave.”

U lovstvu ne dopuštaju ni tih 0,21 promila.

“To je točno. Lov je dosta opasan. Ali, imate tu jednu stvar koju ne razumijem, štićena je osoba i ima pravo na službenog vozača. Iako je išao u lov, trebao ga je koristiti, ovo se ne radi. Ministar obrane bi trebao imati osiguranje jer je uz ministra vanjskih poslova, ministra unutarnjih poslova i premijera biti osoba kojoj treba najviša razina osiguranja”, kazao je Hajdaš Dončić pa dodao:

“Svi imamo hobi, razumijem to, ali ako već imate vozača, onda ga iskoristite, bez obzira ako idete u lov.”

Premijer je kazao da Banožić nije bio loš ministar obrane.

Oglasili se liječnici: Banožić se i dalje ne sjeća nesreće

“Osobno, mislim da je bio loš ministar i vukao je velike repove. Vidljivo je da Plenković ima problem s kadrovima. Funkciju su izgubila 23 HDZ-ova ministra, zbog korupcije, nepotizma ili uhićenja. Ako ste premijer, onda se morate okružiti ljudima s kojima ste intelektualno bliski. Pitanje je s koliko njih bi mogao provesti pet dana, kako se kaže, na brodu. Mislim da je predugo premijer, počeo je gubiti živce.”

Novi ministar obrane postao je Ivan Anušić pa time pokazao odanost premijeru i stranci te je uz to dobio vidljivost na nacionalnoj razini.

“On je bio operativni župan i čudi me što je prije izbora prihvatio takvu poziciju. Bio je to neki kompromis, svatko je nešto postupio. On će vjerojatno popustiti prema Pupovcu, a Plenković… nemam pojma prema čemu. Sljedeće godine su europski izbori i Plenković cijelu osobnu priču gleda prema Europi, što je njegovo pravo, a to govorim od prvog dana. Možda traži nasljednika na mjestu premijera, pod pretpostavkom ako HDZ uspije formirati Vladu. Kad bih se morao kladiti, rekao bih da će kandidat biti Gordan Jandroković“, smatra Hajdaš Dončić pa objašnjava zašto to misli:

“Plenkovićeva cijela maksima je biti na visokoj funkciji u Europskoj uniji. On je jedan od rijetkih pučana s toliko godina na mjestu premijera, ne treba to zanemariti. Zato ima toliko kontakata. Nije to toliko čudno. Mnogo je pretpostavki, ali tek će iduća godina pokazati točno što će se dogoditi.”

