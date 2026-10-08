HEP Toplinarstvo: 100 zgrada u Zagrebu nije spremno za početak grijanja

Kažu nam da "u skladu s Pravilnikom o općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 131/25), opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti. Općim uvjetima nisu specificirani konkretni vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni za uključivanje grijanja".