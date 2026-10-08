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kad kreće ogrjevna sezona?

HEP Toplinarstvo: 100 zgrada u Zagrebu nije spremno za početak grijanja

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N1 Info
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08. lis. 2026. 07:53
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N1

Brojni čitatelji javljaju nam se s upitom - kad će početi grijanje u Zagrebu. Odgovor smo potražili u HEP Toplinarstvu

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Dnevne temperature kreću se oko 20 stupnjeva i malo iznad, no noću padnu na 7 stupnjeva te je građanima ujutro i navečer hladno u stanovima.

"Ma smrzavamo se, djeci je hladno, palim klimu da ugrijem stan, a znate koliko košta struja", govori nam jedna čitateljica.

U HEP Toplinarstvu provjerili smo kad će početi s grijanjem.

"Kad se ostvare vremenski uvjeti"

Kažu nam da "u skladu s Pravilnikom o općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 131/25), opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti. Općim uvjetima nisu specificirani konkretni vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni za uključivanje grijanja".

Odluka u narednim danima

HEP-TOPLINARSTVO, dodaju, svakodnevno prati kretanje vanjskih temperatura zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će, sukladno vremenskim prilikama, u narednim danima donijeti odluku o početku uključivanja grijanja.

Prvo se uključuju prioritetne skupine

Nakon donošenja odluke o početku grijanja, prvo se uključuju prioritetne skupine – dječji vrtići, škole, dječji domovi, domovi za starije, fakulteti, učenički i studentski domovi te domovi zdravlja, a potom i stambene i poslovne zgrade.

100 zgrada nije spremno

Iz HEP Toplinarstva napominju da u Zagrebu trenutačno približno 100 zgrada još nije spremno za početak grijanja jer krajnji kupci u njima izvode radove na unutarnjim instalacijama.

"Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja instalacija trebaju HEP Toplinarstvu dostaviti pisanu obavijest da su svi radovi završeni i da su instalacije spremne za prihvat toplinske energije".

Teme
ogrjevna sezona sezona grijanja

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