kad kreće ogrjevna sezona?
HEP Toplinarstvo: 100 zgrada u Zagrebu nije spremno za početak grijanja
Brojni čitatelji javljaju nam se s upitom - kad će početi grijanje u Zagrebu. Odgovor smo potražili u HEP Toplinarstvu
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Dnevne temperature kreću se oko 20 stupnjeva i malo iznad, no noću padnu na 7 stupnjeva te je građanima ujutro i navečer hladno u stanovima.
"Ma smrzavamo se, djeci je hladno, palim klimu da ugrijem stan, a znate koliko košta struja", govori nam jedna čitateljica.
U HEP Toplinarstvu provjerili smo kad će početi s grijanjem.
"Kad se ostvare vremenski uvjeti"
Kažu nam da "u skladu s Pravilnikom o općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 131/25), opskrba toplinskom energijom za grijanje započinje u ogrjevnoj sezoni na temelju odluke distributera toplinske energije kada se za to ostvare vremenski uvjeti. Općim uvjetima nisu specificirani konkretni vremenski uvjeti koji moraju biti ostvareni za uključivanje grijanja".
Odluka u narednim danima
HEP-TOPLINARSTVO, dodaju, svakodnevno prati kretanje vanjskih temperatura zraka i dugoročnu prognozu Državnog hidrometeorološkog zavoda te će, sukladno vremenskim prilikama, u narednim danima donijeti odluku o početku uključivanja grijanja.
Prvo se uključuju prioritetne skupine
Nakon donošenja odluke o početku grijanja, prvo se uključuju prioritetne skupine – dječji vrtići, škole, dječji domovi, domovi za starije, fakulteti, učenički i studentski domovi te domovi zdravlja, a potom i stambene i poslovne zgrade.
100 zgrada nije spremno
Iz HEP Toplinarstva napominju da u Zagrebu trenutačno približno 100 zgrada još nije spremno za početak grijanja jer krajnji kupci u njima izvode radove na unutarnjim instalacijama.
"Predstavnici suvlasnika ili upravitelji tih zgrada prije početka punjenja instalacija trebaju HEP Toplinarstvu dostaviti pisanu obavijest da su svi radovi završeni i da su instalacije spremne za prihvat toplinske energije".
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