Hitnjaci oštro odgovorili šefici: “Čemu vi uopće služite?”

Podijeli :

Izvor: Davorin Visnjic/PIXSELL

Na Facebook stranici Hitna uživo 194 koja "informira javnost o problemima kroz koje prolaze djelatnici Hitne medicinske pomoći" objavili su odgovor ravnateljici Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maji Grbi Bujević koja je je rekla da se ne smatra odgovornom za propuste u toj službi.

Šefica Hitne pomoći Maja Grba Bujević u subotu je za Dnevnik Nove TV komentirala slučaj 68-godišnjakinje koja je satima u bolovima čekala hitnu da bi na koncu preminula u bolnici. Grba Bujević je rekla da je utvrđena osobna odgovornost djelatnika te da su poduzete mjere, a da će sama snositi posljedice ako se pokaže da je “nešto kriva”.

Satima čekala hitnu u neizdrživim bolovima pa preminula u bolnici

Djelatnici Hitne odgovorili su joj na Facebooku, a njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

“Majo, prvo ne zaslužujete da Vas zovemo doktoricom jer ste u gostovanju pokazali da ste prava političarka.

Na nijedno pitanje niste konkretno odgovorili!

Naveli ste (citat) “zadatak mog zavoda konkretno je da propise edukacije, da propiše standarde, da donese pravila igre, te da se svi u tom sustavu tih pravila igre drže”. Mi se pitamo koji je to Vaš zavod? Karlovački( zašto bi mi svi prihvatili pravila igre Karlovačkog zavoda), ili je to HZHM? Ukoliko je to HZHM onda ste valjda svjesni da ste donijeli hrpu pravilnika koji svaki zavod tumači onako kako mu odgovara, tj ovisno koliko županija ima novca za financiranje.

Nadalje rekli ste da ne osjećate nikakvu vlastitu odgovornost, te navodite da ukoliko su odgovorni djelatnici onda su za iste odgovorne nadležne komore. Dalje navodite ukoliko je kriv ravnatelj, onda je odgovorna županija.

“Čemu Vi služite?”

A mi se pitamo čemu Vi uopće onda služite? Vi kao osoba i HZHM kao takav općenito. HZHM je parazit na državnim jaslama koji ne snosi odgovornost za ništa, dok pak s druge strane za sve uspješne stvari koje djelatnici naprave na terenu HZHM je prvi u medijima i preuzima zasluge preko leđa djelatnika!

Precizno nas prisluškuju na mobitelima. Stručnjak dao savjet kako se zaštititi Duhan, hrana, lijekovi… Što se dogodi s robom koja se zaplijeni na granici?

Upitani ste imamo li dovoljno ljudi i imamo li svi adekvatnu i dovoljno opreme. Naravno koncizan odgovor niste dali.

Spominjete brodove, HEMS, specijalizacije. Međutim to sve obećavate od 2012te godine, dakle već 10 godina slušamo ista obećanja.

Upitani ste i za reformu, međutim propustili ste spomenuti da je udruga Hitna uživo 194 napravila prijedlog zakona , da bi se svi ti pravilnici i polupravilnici objedinili u zakonu. Također ste zaboravili spomenuti da ste izričito protiv tog zakona te da ste na jednom od sastanaka pokazali pravo lice na način da ste se izderavali , galamili i bili neprijatni prema članovima udruge, naravno tek onda kada je ministar napustio sastanak, a što mogu javno posvjedočiti svi koji su ostali na sastanku.

Obzirom da Vi ni jednu grešku u “svom” zavodu ne vidite kao osobnu odgovornost , mišljenja smo da hitna treba biti direktno pod ministarstvom zdravstva te da se HZHM treba ugasiti te svim trenutnim zaposlenicima zabraniti da budu na ikakav način povezani sa sustavom hitne medicine.

“Da, premalo nas je”

Informacija za Vas (tj odgovor na pitanje na koje niste dali odgovor), da, premalo nas je. Širenje mreže je potrebno čim prije. NE, nemamo svi istu opremu, i nemamo svi svu opremu propisanu pravilnicima.

Uvezao rabljeni automobil u Hrvatsku i državi morao platiti više od 100.000 eura Na rast cijene od 36 centi dobila kaznu 3.000 eura? Odvjetnica objasnila zašto

Također, uzevši u obzir da ste saborska zastupnica, te podpredsjednica saborskog odbora za zdravstvo, žalosno je koliko malo, se zalažete za hitnu medicinu, usudili bi se reći da se ne zalažete uopće.

Vi ste jedan veliki uteg hitne medicine, i što prije vi odete i dođe netko novi i sposobniji, ili se ugasi HZHM te prebaci pod ministarstvo, hitna će se preporoditi.

Također poznato je i Vama i široj javnosti da smo kao udruga još u travnju prošle godine tražili vašu smjenu, koju i dalje tražimo.

Krivac za nered u sustavu ste Vi i isključivo Vi. Vi šaljete kontrole i inspekcije po županijskim zavodima. Vi ne pronalazite nepravilnosti u nijednoj županiji i svi po vama udovoljavaju standardima.

Dakle molimo Vas u ime udruge i u ime velikog broja hitnjaka u RH da jednostavno napustite mjesto ravnateljice HZHMa , te povedete sva svoja potrčkala sa sobom, te da prepustite to mjesto, kako smo već naveli , nekom sposobnijem.

Vaš ostanak znači slušanje još nebrojeno puno obećanja, nebriga za djelatnike, a sve se to u konačnici preslikava u neadekvatnu skrb za naše pacijente zbog kojih na kraju krajeva i jesmo tu. Što nama budu bolji uvjeti, vodstvo i oprema to će nam biti lakše raditi, a to će onda osjetiti i pacijenti, te se neće više događati da ljudi umiru samo zato jer ste Vi nesposobni uočiti da Vam je sustav rastegnut do mjere kad je samo pitanje trenutka kada će se urušiti kao kula od karata.

S poštovanjem, Udruga Hitna uživo 194.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.