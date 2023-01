Podijeli :

Hrvatsku je okovala prava zima. Snijeg i olujni vjetar u većem su dijelu zemlje paralizirali promet, a snijeg se spustio i do Dalmacije. Zimsko nevrijeme stvorilo je velike probleme u prometu, tijekom dana za kamione nije bilo slobodne ceste iz unutrašnjosti prema moru, a za sav promet zatvorene su neke dionice autocesta.

U dijelovima Imotske krajine napadalo je i do 25 centimetara snijega. Pahulje su dolepršale i do Šibenika, Splita… U Dubrovniku je pala jaka tuča. Snijeg je zabijelio i kopno. Na smirivanje vremena ćemo prema trenutnim prognozama morati pričekati još nekoliko dana.

Sutra će prevladavati pretežno oblačno, u većini krajeva povremeno sa snijegom, a uz obalu i kišom. U Dalmaciji su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom. Na kopnu vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a južnije istočnjak i jugo. Najniža temperatura na kopnu od -5 do 0, na Jadranu od 1 do 6, a najviša između -2 i 3, duž obale od 5 do 10 °C.

Na Kvarneru je za sutra na snazi crveno upozorenje Meteoalarma zbog orkanske bure s udarima i do 130 kilometara na sat. Na zapadu zemlje na snazi je žuto upozorenje zbog snijega – očekuje se stvaranje snježnog pokrivača visine do 5 centimetara. Žuto upozorenje je na snazi i u gorju, gdje se očekuje 5-10 centimetara novog snijega, a upozorenje istog stupnja je na snazi i za obalu zbog jakog vjetra i snijega.

HAK: U većem dijelu Hrvatske snijeg, u priobalju bura s orkanskim udarima

U većem dijelu unutrašnjosti i dijelu Dalmacije pada snijeg i moguća je poledica, zimski su uvjeti na cestama u Gorskom kotaru, Lici i unutrašnjosti Dalmacije, a u priobalju puše bura s olujnim i orkanskim udarima, izvijestio je večeras Hrvatski autoklub. HAK savjetuje vozačima da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i na put ne kreću bez propisne zimske opreme, a ako je moguće, da odgode putovanje.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca, iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca.

Za sav promet zatvoreni su (zbog vjetra): dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje; dionica A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice (obilazak je za sve skupine vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, starom cestom kroz Gorski kotar-DC3 uz obaveznu zimsku opremu); A7 Draga-Šmrika; dionica Jadranske magistrale (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena; državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački; Paški most.

Samo za osobna vozila otvorene su: Jadranska magistrala (DC8) na dionici Bakar-Senj; DC25 na dionici Gospić-Karlobag; DC27 Gračac-Zaton Obrovački; državna cesta između čvora i mjesta Križišće (DC99) te lokalna cesta LC58107 Kraljevica-Križišće.

U prekidu trajektne linije

U prekidu su: trajektne linije: Brestova-Porozina, Prizna-Žigljen, Lopar-Valbiska, Stinica-Mišnjak, Zadar-Silba-Mali Lošinj, Sumartin-Makarska, Trogir (Soline)-Drvenik Mali-Drvenik Veli, Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Ubli-Vela Luka-Split;

katamaranske linije: Pula-Zadar, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Rijeka-Rab-Novalja, Zadar-Premuda-Silba-Olib, Zadar-Zaglav-Bršanj-Zadar, Šibenik-Kaprije-Žirje, Ubli-V. Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Split-Rogač-Milna, Ubli-Korčula-Dubrovnik, Korčula-Hvar-Split i Dubrovnik-Šipan-Mljet.

brodske linije: Mali Lošinj-Unije-Susak, Zadar-Zaglav-Zadar, Zadar-Iž-Rava-Zadar, Vrgada-Pakoštane-Biograd, Orebić-Korčula.

Detaljna prognoza za sutra

U prvom dijelu nedjelje u Slavoniji, Baranji i Srijemu ponegdje još malo snijega i susnježice, a zatim pretežno oblačno i uglavnom bez oborine. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Dnevna temperatura u istočnim područjima viša od subotnje, u Podunavlju moguće i do 5 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, povremeno sa snijegom, najviše na području Banovine i Korduna. Puhat će većinom umjeren sjeveroistočni vjetar. Temperatura uglavnom od -2 do 1 °C.

U gorskoj Hrvatskoj posvuda ispod 0 °C i padat će snijeg, osobito u Gorskome kotaru i sjevernoj Lici. Na sjevernom Jadranu će se ponegdje probijati sunce, najniža temperatura bit će od 1 do 6 °C, a uglavnom podno Velebita i na širem riječkom području ponegdje malo susnježice ili snijega. Bura slabija nego u subotu, ali i dalje s jakim i olujnim udarima. More u početku još valovito i jače valovito.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz susnježicu i snijeg, a na moru i kišu, prema otvorenom i izraženiju, uz moguću grmljavinu. Puhat će umjerena i jaka bura te istočnjak, ponegdje i jugo uz umjereno valovito i valovito more. Ujutro hladno, a najviša temperatura zraka od 3 °C u Zagori do 10 °C na otocima.

Na jugu Hrvatske umjereno i jako jugo, sjeverno od Pelješca istočnjak. Temperatura zraka od 2 °C ujutro u dolini Neretve do 12 °C danju na otocima. Prevladavat će oblačno s kišom, pa i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, a lokalno može biti i tuče.

Što nas čeka u idućem tjednu?

Tomislav Kozarić pripremio je za HRT detaljnu prognozu za sutra.

U prvim danima idućeg tjedna u gorskim predjelima oblačno uz snijeg, u ponedjeljak i obilniji. U nizinama u unutrašnjosti uz višu temperaturu povremeno kiša, osobito u ponedjeljak, kad će na zapadu još biti i snijega. U utorak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša, a u gorju i dalje snijeg. U srijedu većinom prestanak oborina, ponegdje i smanjenje naoblake. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni i istočni, na početku tjedna i jači.

Na Jadranu u ponedjeljak još povremeno kiša, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom, na sjevernom dijelu i snijeg. Zatim prestanak oborina i postupno razvedravanje, najprije u Dalmaciji. Puhat će većinom umjerena i jaka bura, na sjevernom Jadranu s olujnim udarima. U ponedjeljak podno Velebita ponovno orkanski udari, a prema jugu jugo i južni vjetar. Temperatura u blagom porastu.

