Hoće li hrvatski gradovi ostati bez milijardi eura iz europskih fondova?

Podijeli :

Dok se veliki gradovi poput Rijeke, Splita ili Zagreba pitaju kako će nadoknaditi rupu u proračunu zbog nove Vladine porezne reforme kojom se ukida prirez i mijenja se porez na dohodak, postavlja se pitanje hoće li ovaj Vladin potez ugroziti povlačenje milijardi eura iz EU fondova. Hoće li se gradovi morati zaduživati ili čak odustajati od EU projekata?

Premijer Andrej Plenković tvrdi da je porezna reforma odlična, no gradonačelnici baš i ne misle tako, već upozoravaju na manjak novca u gradskim blagajnama zbog ukidanja prireza. Zbog toga zagrebački gradonačelnik najavljuje uvođenje maksimalne stope poreza na dohodak i usput poručuje da neće doći do poskupljenja gradskih usluga.

Građani ipak nisu optimistični.

“Mislim da ne bi trebalo ništa poskupiti. Jer bilo bi iznimno žalosno da gradonačelnik koji se nije pokazao uspješnim ni na kojem području sad pokušava nadoknaditi nešto što zapravo nije potrebno.”

“Vjerojatno čistoća i komunalne usluge većinom.”

“Najbolje da ništa ne poskupi. Pa vidite da nismo baš neka bogata zemlja, mislim da sam sve rekla.”

“Pa očekujem da će to biti uzročno posljedična veza, da će se prolongirati na građane od vrtića, škole”, govore Zagrepčani.

“Vlada je smanjila ugriz poreza i doprinosa, ali same plaće nije povećala” Radimir Čačić oštro o poreznoj reformi: “To je politički spin po svim osnovama!”

Zagrebačka vlast tvrdi da ukidanje prireza ne znači da će se zapostaviti sufinancirani EU projekti u gradu.

“Mi ćemo najavljeno ukidanje prireza kompenzirati povećanjem poreza na dohodak. To smo već komunicirali i to nam se čini kao pravednija mjera nego da dižemo cijene komunalnih usluga. A EU fondovi su EU fondovi. Prije svega hvatamo ovaj 30. lipnja. Dakle, moramo do tog datuma potrošiti, odnosno izvesti što više radova i ispostaviti što više faktura kako bismo mogli povratiti sredstva za konstrukcijsku obnovu iz Fonda solidarnosti”, rekao je zagrebački dogradonačelnik Luka Korlaet.

No hoće li ovaj Vladin potez ugroziti povlačenje milijardi eura iz Europskih fondova i hoće li jedinice lokalne samouprave morati odustajati od projekata ili se dodatno zaduživati? Ne ako se pita premijera

“Reformama koje smo poduzimali u okviru lokalne i područne samouprave, prihodi ukupno njihovi su narasli za milijardu eura. 680 milijuna eura Vlada daje gradovima u središtima hrvatskih županija, svakome je alociran njegov iznos sukladno ekonomskoj snazi i brojnosti stanovništva, bez da se mora natjecati s nekim drugim gradom za taj novac. Dakle, teze o tome da oni neće nešto imati u financiranju ili sufinanciranju europskih fondova ne stoje”, rekao je Plenković

Međutim, ekonomski stručnjaci tvrde da će svakako neki gradovi morati zbog manjka novca u proračunu odustati od nekih projekata. Otprilike 85 posto projekta sufinancira se iz EU-a, a ostalo snose prijavitelji. Često i iznad 15 posto.

“Definitivno nije tako katastrofalna situacija kako su neki gradonačelnici govorili. Međutim, vjerojatno, na primjer, gradovi koji su prezaduženi i koji nemaju čak ni ta elementarna sredstva od 15, 20, 30 posto, oni vjerojatno neće u ovome sudjelovati”, smatra ekonomski stručnjak Boris Podobnik.

Uskoro će bez stope prireza od sedam posto ostati Novi Vinodolski, ali će manjak prihoda namiriti iz više stope poreza na dohodak. No odustajanje od EU projekata nije im opcija.

“2021. godine grad Novi Vinodolski je bio u kategoriji malih gradova najbolji u Primorsko-goranskoj županiji po povlačenju sredstava, sedmi u Hrvatskoj. Nećemo sigurno odustajati, nego ćemo samo pojačati prijave i koristiti maksimalno gdje možemo i gdje smo prihvatljiv prijavitelj da pokušamo što više povući sredstava. Odustajati od toga nećemo sigurno”, kaže gradonačelnik Tomislav Cvitković (HDZ).

A u Bjelovaru, gradu koji je sam ukinuo prirez i prije Vladine porezne reforme, najavljuju daljnje smanjenje poreza.

“Kada dođe ovaj novi zakon mi ćemo spustiti porez na dohodak na najmanju mjeru kako bi Bjelovar i dalje bio najveći hrvatski grad bez prireza, ali isto tako i najveći hrvatski grad koji ima najmanju stopu poreza”, kaže bjelovarski gradonačelnik Dario Hrebak (HSLS).

Hrvatska do 2030. iz raznih europskih proračunskih izvora na raspolaganju ima oko 24 milijarde eura koji će se raspodijeliti na lokalne jedinice, no da bi gradovi to mogli iskoristiti, trebat će imati dovoljno novca za sufinanciranje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.