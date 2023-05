Podijeli :

Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet, gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao dvije godine od preuzimanja vlasti.

Korlaet kaže da su zatekli “pokvareni avion”.

“Trebalo je prvo napraviti sijaset nevidljivih predradnji. To nije jednostavno., Zatekli smo strukturu uprave koja je bila glomazna i troma. Zatekli smo niz štetnih predmeta i trebalo je puno vremena da se sve to provjeri. Zatekli smo deficit od 1,4 milijarde kuna što znači da je prošla uprava zadnjih deset godina završavala s negativnom bilancom i mi sada imamo obavezu da svaku godinu završimo u plusu u sljedećih pet godina. do kraja mandata ćemo, nadam se, biti na nuli. To znači daće primjerice toalet papir u vrtićima biti plaćen na vrijeme”, rekao je.

Na pitanje hoće li zbog toga izgubiti na izborima kaže da su svjesni toga.

“Ljevica je na vlasti obično jedan mandat zbog toga što birači nedovoljno vrednuju ono što se postiglo u sanaciji. Mi se često šalimo da će nam mandat obilježiti tri O – obnova, otpad i odvodnja. Obnova ide dobro i nadam se da ćemo do kraja mandata obnoviti sve javne zgrade”, dodao je.

Puhovski o Tomaševićevom mandatu: “Uspio u svemu što mu nije trebalo biti bitno” “Puno zuji, malo meda daje”: Dvije godine Tomislava Tomaševića na čelu Zagreba

“Grad Zagreb obnavlja javne zgrade, ali sudjeluje i u obnovi privatnih zgrada. Napravili smo tu i niz mjera koje nismo bili obavezni, imali smo i mobilne timove koji su išli od vrata do vrata i pomagali građanima da riješe neke sitnice. Što se javnih zgrada tiče, upravo smo završili šestu školu, a preostale su još četiri. Tu su još i muzeji, bolnice, ceste, mostovi, plinovodi, vodovodi itd.”, napomenuo je Korlaet.

Kaže da će ukidanje prireza kompenzirati povećanjem poreza na dohodak. “To je socijalno pravednija mjera nego da dižemo cijene komunalnih usluga”, dodao je.

“Ne bi bilo pravedno da građani Zagreba plaćaju visoke komunalne usluge, a da od toga profitiraju okolni gradovi gdje je prirez nula. Za sada se komunalne usluge neće povećavati”, napomenuo je.

Korlaet je potvrdio da su vrtići veliki problem. “Tu je otegotna okolnost, a to je nametnuto s nacionalne razine, a to je da uvjet da prednost imaju djeca starija od četiri godine. Mjera roditelj-odgojitelj nas je jako povukla na dno koja je u početnom iznosu bila 5 milijuna kuna, a narasla je na 550 milijuna kuna i mi smo je morali srezati ne bi li dobili sredstva za nova vrtića. Tih 550 milijuna je dovoljno za gradnju 11 vrtića. Sve skupa 20-ak vrtića je započeto u projektima i zapošljavanje dodatnih 550 ljudi u tom sustavu”, rekao je.

Smatra da je Zagreb loše planiran i upozorava na “bjesomučnu izgradnju privatnih zgrada koju ne prati prateća infrastruktura”, a problem leži u lošem GUP-u koji se revidira.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.