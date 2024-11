Hoće li novi Trump biti drugačiji od starog? Analitičar: “Iskusniji je, bit će efikasniji. To može biti opasnost”

Podijeli :

Jim WATSON / AFP

Republikanac Donald Trump nadomak je i službenoj pobjedi na američkim predsjedničkim izborima te svome drugom ulasku u Bijelu kuću.

Treba li očekivati da će novi predsjednički mandat Donalda Trumpa biti bitno drugačiji od onoga između 2017. i 2021. godine te je li i koliko sam Trump danas drugačiji od onoga koji je pobijedio na američkim izborima 2016. godine – pitanja su koja se nameću nakon grube i žestoke kampanje, ali i četverogodišnjeg razdoblja u kojemu je bio neskriveno frustriran izbornim porazom od Joea Bidena prije četiri godine.

Komentirajući rezultat američkih izbora Vanjskopolitički analitičar Božo Kovačević kaže da je Donald Trump sada iskusniji i da će vjerojatno u vrlo većoj mjeri uspijevati nametnuti svoje osobne zamisli administraciji.

“Bit će efikasniji u donošenju odluka”

“Znamo da je u prvom mandatu imao mnogo problema i s imenovanjem suradnika i s provedbom svojih zamisli koje često nisu bile u skladu sa zakonom. U svakom slučaju, izostajale su konzultacije s najbližim suradnicima prije donošenja odluka. Pretpostavljam da će sada biti efikasniji u tome”, smatra Kovačević.

On također pretpostavlja da će u provedbi nekih predizbornih obećanja, primjerice onoga o deportaciji desetaka milijuna ljudi, Trump biti suočen s organizacijskim i tehničkim problemima te otporom dijela javnosti.

Pitanje je i trebaju li u SAD-u strahovati od “Projekta 2025”, političke agende tamošnjih ultrakonzervativnih krugova za preuzimanje institucija i “čišćenja” istih od liberala. Taj projekt od kojeg se Trump doduše ogradio, kreirala je tvrdo konzervativna Fondacija Heritage iz Washingtona, a sadrži i plan širenja predsjedničkih ovlasti. Kovačevića smo pitali mogu li se na tragu tog plana tijekom Trumpovog novog mandata oslabiti temelje američke demokracije.

“Moguće je da naruši ravnotežu vlasti”

“S obzirom na njegove intencije i općenito njegovu nesklonost poštivanja demokratskih praksi i institucija, to može biti opasnost pod uvjetom da unutar Republikanske stranke ne dođe do pobune. Budući da je uspostavio kontrolu nad republikancima, realno je za pretpostaviti da će mu prevlast republikanaca u Kongresu omogućiti lakše ostvarivanje njegovih namjera te mu neće praviti probleme u prihvaćanju njegovih zakonskih projekata. Dakle, s obzirom na njegove izražene autoritarne tendencije, moguće je da bude narušen sustav ravnoteže u odnosu između pojedinih grana vlasti u SAD-u poznat kao ‘checks and balances'”, napominje Kovačević.

Što se tiče vanjske politike, jedno od predizbornih obećanja na kojemu je Trump najviše inzistirao bio je plan za brzo okončanje rata u Ukrajini. Kovačević smatra da će Trump nastojati provesti taj plan što je prije moguće, ali da je upitno hoće li u tome uspjeti izaustaviti rat u Ukrajini.

“Obećao je da će to pitanje biti riješeno nakon njegove pobjede, a prije nego što preuzme dužnost. Za pretpostaviti je da to neće moći ispuniti. No jasna je njegova intencija da smanji pomoć Ukrajini jer on i njegovi birači ne vide interes Amerike u tom ratu”, ističe.

Kina ostaje u fokusu vanjske politike

Trumpov vanjskopolitički fokus, smatra Kovačević, bit će na Kini kao i u njegovom prvom mandatu.

“No to bi tako bilo i da je pobijedila Kamala Harris. Kina je glavni takmac SAD-u i počela ih je dostizati na nekim područjima na kojima su Amerikanci navikli biti svjetski lideri, primjerice u tehnologiji. To rivalstvo ostaje, a znamo i kakav je Trumpov recept za to – sankcije, carinske barijere, zabrana uvoza i izvoza… Trump je u svome prvom mandatu intenzivirao tu praksu, ali ju je i Joe Biden u svome mandatu pojačavao. U odnosu prema Kini postoji konsenzus američkih političkih elita”, kaže.

Ako u ičemu bude razlike, dodaje Kovačević, to bi mogao biti odnos prema Tajvanu.

“Trumpu se omakla izjava da Tajvan, ako želi američku zaštitu, mora jei platiti, iako je Tajvan već plaća kupujući najsuvremeniju američku vojnu opremu. No bude li Trump inzistirao na tome, to bi moglo utjecati na odnose SAD-a i Kine te Kine i Tajvana”, zaključio je.

