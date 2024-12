Ovo je buduće sjedište Hitne pomoći u Skradinu. Istražili smo hoće li im propasti golemi novac za uređenje

Podijeli :

Istražili smo što će biti s pozamašnim novčanim iznosom koji je trebao biti uložen u renoviranje ispostave Hitne medicinske pomoći u Skradinu.

Iako su još u rujnu ove godine trebali započeti radovi na uređenju skradinske ispostave Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije tzv. T2 tima od toga za sada nema ništa. Izvjesno je da će 100 tisuća eura koje je ministar regionalnog razvoja i fondova EU Šime Erlić dodijelio u ožujku ove godine za taj projekt propasti.

Tada je objavljeno da je gradonačelnik Skradina Antonio Brajković preuzeo Ugovor o financiranju što ga je Grad Skradin sklopio s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU za projekt Rekonstrukcije poslovne građevine za potrebe ispostave županijskog odjela za hitnu medicinu. Podloga za to bila je odluka Ministarstva zdravstva o donošenju mreže hitne medicine i sanitetskog prijevoza, kojom je Grad Skradin uvršten u mrežu formiranjem Ispostave Skradin s pet timova T2.

Na upit N1 gradonačelnik Brajković potvrdio je da se Skradin obvezao osigurati prostor primjeren standardima za funkcioniranje T2 tima hitne pomoći.

“Kako je zgrada predviđena za smještaj tima T2 u derutnom stanju, početkom 2024. započet je proces izrade projektne dokumentacije za njezinu rekonstrukciju. Postupak raspisivanja natječaja nabave radova se očekuje kroz ovaj mjesec”, poručio nam je početkom srpnja ove godine gradonačelnik Skradina. Dodao je da se početak radova očekuje u rujnu ove godine, a dovršetak u siječnju 2025. godine.

“Sredstva za rekonstrukciju zgrade osigurana su iz proračuna Grada Skradina, Šibensko-kninske županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i to iz nacionalnih izvora”, pojasnio je tada Brajković.

No, umjesto da radovi započnu u rujnu ove godine, sredinom listopada tek dolazi odluka Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) o žalbama na natječajnu dokumentaciju za ovaj projekt.

Nakon žalbi dvije tvrtke, komisija poništava dva troškovnika – onaj za strojarske radove, kao i onaj za vodoinstalaterske radove. To znači da se dokumentacija morala ponovno pisati, što je sasvim sigurno izazvalo zastoj u natječaju u trenutku kada je rok već gotovo iscurio. Pitali smo u više navrata Grad Skradin kakvi su im sada planovi, no odgovor nismo dobili.

Kada istječe rok?

Inače, u ugovoru o dodjeli sto tisuća eura što nam ga je dostavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU stoji da je instruktivni rok za dostavu zadnjeg zahtjeva za plaćanje bio 1. prosinac ove godine.

Osim toga, u Ugovoru stoji da protekom 2024., što znači za par tjedana, prestaje financijska obveza ugovaratelja, a neiskorištena sredstva neće se moći realizirati iduće proračunske godine.

Rok za završno izvješće je travanj 2025. godine.

Radovi nisu ni počeli

Od izvora iz Skradina koji su nam dostavili i fotografije i video zapise derutnog objekta, doznajemo da radovi na budućem sjedištu skradinske hitne nisu ni započeli.

Za to vrijeme timovi hitne pomoći smješteni su nekoliko ulica dalje u objektu koji također nije reprezentativan, no iz Ministarstva zdravstva ni nakon više ponovljenih upita nisu nam odgovorili tko je dao odobrenje za njihovu uporabu. Zanimljivo je da je odluka o premještanju Hitne pomoći vrijedi do 31. prosinca 2024. godine.

