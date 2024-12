Što se događa u riječkom SDP-u? Pljušte ostavke, upitno donošenje proračuna

Podijeli :

Nel Pavletic/PIXSELL

Riječki SDP, a samim time i gradska vlast, u velikim su problemima. U stranci pljušte ostavke, a priča se i o mogućnosti rušenja prijedloga proračuna što bi dovelo do prave krize uoči lokalnih izbora na proljeće iduće godine.

Upitan je proračun

Ostavku je podnio čelnik riječkog SDP-a i aktualni gradonačelnik Marko Filipović, a to je učinio nakon što je stranka odlučila da on neće biti kandidat za gradonačelnika u sljedećem mandatu, piše Novi list.

Za vršiteljicu dužnosti predsjednice gradskog ogranka stranke izabrana je Sandra Krpan, koja će biti i kandidatkinja za gradonačelnicu umjesto Filipovića na lokalnim izborima u svibnju.

Riječki SDP odabrao Sandru Krpan za kandidatkinju za gradonačelnicu

Zajedno s Filipovićem, ostavku na mjesto političkog tajnika riječkog SDP-a podnio je i saborski zastupnik Željko Jovanović. Stranka je time toliko podijeljena da je upitno hoće li svi SDP-ovi vijećnici glasati za prijedlog proračuna koji Filipović predstavlja Gradskom vijeću 12. prosinca, a padne li proračun, raspustit će se i Gradsko vijeće, što bi moglo imati negativne posljedice za stranku na lokalnim izborima.

Vijećnici SDP-a u Gradskom vijeću uvjeravaju da oni sigurno neće rušiti proračun, no to ostaje za vidjeti, a s obzirom na to da SDP nema većinu sam, problem je i kako će glasati njihovi partneri.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Zamaglila su vam se stakla na automobilu? Ovi neobični trikovi pomažu Liječnik objasnio kako znati je li istekao rok smrznutoj hrani