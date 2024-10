Uvjerljivom većinom glasova odobrene ključne prometnice za gradnju hotela Valkane

Podijeli :

Hotel Valkane

Nakon pravnih mišljenja te provedenih presuda, projekt hotela Valkane nastavlja s realizacijom – izgrađena je vodovodna mreža, projektiranje je u završnoj fazi, a nakon izdavanja građevinske dozvole i izbora izvođača započinje gradnja.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Pule donesene su posljednje dvije odluke vezane za projekt hotela Valkane, čime se omogućuje zaključenje Ugovora o financiranju i gradnji prometnica neophodnih za izdavanje dozvole i gradnju objekta. Obje su odluke izglasane s velikom podrškom vijećnika: odluka odavanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o financiranju gradnje komunalne infrastrukture za pristupnu cestu usvojena je s 13 glasova, dok je odluka o davanju suglasnosti na zaključenje Ugovora o gradnji komunalne infrastrukture za servisnu cestu usvojena s 14 glasova.

Izgradit će se dvotračna prometnica s nogostupom i parkirnim mjestima za javno korištenje. Investitor je u dogovoru s gradom pristao na prometnicu i rotor manji od onih koji su prostornim planom dozvoljeni, čime se ostvaruje dvostruka korist: očuvanje velikog broja stabala u području planiranih prometnica i značajna ušteda sredstava za grad.

Dodatno, tvrtka Hotel Valkane uložila je 250.000 € u vodovodnu infrastrukturu, uključujući 400 metara magistralnog cjevovoda koji omogućuje poboljšanje vodoopskrbe za stanovnike Ulice Ruže Petrović, Uskočke ulice te nogometno igralište.

„Odluka Gradskog vijeća odražava zrelost i odgovornost prema zajedničkom dobru što je velika većina vijećnika prepoznala i podržala. Nakon svih prezentacija i pune transparentnosti koju prakticiramo, nakon odluka svih tijela, ministarstava, pravnih stručnjaka i institucija i dalje pojedinci iznose neistine, no sve je manje onih koji u to vjeruju. Mali dio vijećnika još uvijek ne razumije da ćemo mi izgraditi i platiti svu infrastrukturu, a da će za samo jedan dio naknadno biti umanjen komunalni doprinos kojeg bez tog hotela i prometnica ne bi uopće bilo. Ovaj projekt od početka generira višestruke koristi za gradi okolinu, a tako će biti u svim narednim fazama od gradnje do rada hotela. Naša obveza je nastaviti profesionalno i u skladu s najboljim praksama kako bismo realizirali ovaj projekt i pridonijeli razvoju Pule. Svi koji su dali podršku zakonitom postupanju, a time i ovom projektu, bit će s pravom ponosni jednog dana kad Pula dobije svoj najvrjedniji hotel. Pred nama je završetak projektiranja, ishođenje dozvola te projektiranje i izgradnja prometnica i hotela. To je kompleksan posao, no više nema prostora špekulacijama već samo stručnjacima.“ poručio je Zoran Kostić, tehnički direktor Hotela Valkane.

Sve aktivnosti vezane uz projekt prošle su kroz višestruke provjere i evaluacije na lokalnoj i nacionalnoj razini, uključujući mišljenja stručnjaka Pravnog fakulteta, relevantnih državnih institucija, više ministarstava, Visokog upravnog suda i Državnog odvjetništva, a svi su potvrdili da su postupci gradskih službi provedeni u skladu s važećim zakonima.

Za izdavanje dozvole investitor će platiti komunalni doprinos od gotovo 1.596.274 €, te će godišnje doprinositi gradskom proračunu kroz komunalnu naknadu u iznosu od 217.319 €. Uz sve poreze, turističke pristojbe i indirektne prihode, ovaj projekt će značajno pridonositi stabilnosti i razvoju gradskih financija te omogućiti dodatna ulaganja u zajedničke projekte.

Naša predanost transparentnom i zakonitom postupanju, kao i visokim standardima izvedbe, ostaje prioritet kroz sve faze realizacije.

*Investitor u Hotel Valkane suvlasnik je United grupe čiji je dio N1 televizija.

