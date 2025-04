Radnika starijih od 60 u zadnjih pet godina je za čak 50.000 više: Evo gdje najviše rade

Podijeli :

Hrvatska ima sve više radnika starijih od 60 godina. Trenutačno ih je oko 147.000, od kojih je više od 36.000 starije od 65 godina. Prije pet godina bilo ih je gotovo 50.000 manje, a brojka je u odnosu na prošlo godinu skočila za 10.000. Stariji radnici najtraženiji su kao stručnjaci, ali i u još četiri važne djelatnosti.

Stanovništvo je sve starije, a u mirovinu idemo sve kasnije, pri čemu se granica za žene pomiče svake godine za po tri mjeseca. Posljedično tomu imamo i sve više starijih radnika. U Hrvatskoj je zaposleno 36.483 osoba starijih od 65 godina, prema podacima Zavoda za mirovinsko osiguranje za veljaču ove godine.

Broj starijih radnika u strelovitom porastu

Čak 110.548 zaposlenih u dobi je od 60 do 64 godine, a u dobi od 55 do 59 godina imamo 176.467 radnika. Ukupan broj zaposlenih u veljači bio je 1.709,185, pri čemu su najbrojnije dobne skupine mlađih radnika, odnosno u 30-im, 40-im i ranim 50-im godinama. Najbrojnija dobna populacija zaposlenih je između 40 i 44 godine, njih 238.682. Zanimljiv je podatak i da u Hrvatskoj radi 16.565 djece i mladih u dobi od 15 do 19 godina, piše Mirovina.hr.

Starijih od 60 godina na tržištu rada je ukupno 147.031, a s onima starijima od 55 ta se brojka penje na 323.498, što čini gotovo petinu svih zaposlenih. S obzirom na uvjete za mirovinu, zanimljivo je da više od 36.000 građana starijih od 65 godina i dalje radi.

Među njima je i dio onih koji rade do polovine radnog vremena u mirovini. Međutim, među umirovljenicima koji rade su i oni mlađi od 65 godina, a koji su primjerice u relativno friškoj prijevremenoj ili pak obiteljskoj mirovini. Isto tako, i žene mogu u mirovinu još uvijek prije navršenih 65 godina života.

Broj starijih radnika neprestano se povećava. Tako smo sredinom prošle godine imali oko 138.000 zaposlenih starijih od 60 godina, a sada ih je za gotovo 10.000 više u manje od godinu dana. Prije točno pet godina Hrvatska je imala 81.307 radnika u dobi između 60 i 64 godine, a 16.290 starijih od 65 godina. Ukupno je to 97.597 radnika starijih od 60, što je za čak 49.434 manje u 2020. nego što ih imamo danas. Pritom je vidljivo da se broj radnika starijih od 65 godina i više nego udvostručio.

Sve je više starijih radnika i među liječnicima

Podaci Zavoda za mirovinsko osiguranje pokazuju da najviše starijih od 65 godina radi u stručnim, znanstvenim i tehničkim djelatnostima. Tako imamo 5.563 stručnjaka u najstarijoj populaciji radnika. Druga najbrojnija branša je ona koja i inače okuplja najviše radnika, a to je trgovina. Naime, u trgovini ukupno radi čak 251.819 zaposlenih, među kojima i više od 5.000 starijih od 65 godina.

Na trećem mjestu među starijim zaposlenicima je prerađivačka industrija s 3.922 radnika starijih od 65 godina. Građevina je četvrta s 3.567 zaposlenih u ovoj dobnoj skupini, dok je na petom mjestu po brojnosti zdravstvena zaštita i socijalna skrb s nešto više od 3.000 zaposlenih radnika od 65 i više godina.

Prema najnovijim podacima iz Atlasa liječništva, Hrvatska ima 16.831 liječnika, od kojih je čak 16 posto njih starije od 60 godina, odnosno 2.741 njih. Na četiri sata pritom radi i 717 liječnika u mirovini. U dobi od 60 do 64 godine je 1.930 liječnika, dok je od 65 godine starije čak 1.527 njih.

