Hrana je skupa, to svi znaju. A znamo li kakve je kvalitete?

Dok inflacija ne jenjava, a cijene hrane ne prestaju rasti, građani se pitaju gdje je nestala kvaliteta pojedinih proizvoda. Uz to prijevare s hranom u porastu su u svim zemljama Europske unije, pa tako i Hrvatskoj u kojoj važnu ulogu imati Centar za sigurnost i kvalitetu hrane iz kojeg poručuju da sigurnost hrane i zdravlje potrošača mora biti prioriet.

Cijene hrane drastično su u odnosu na lani, a kvaliteta hrane koju dobiju, tvrde građani – upitna.

“To se primjeti pogotovo kod nekog povrća. Imate osjećaj da je spareno, salata više nije kristalka, da je to sve puno uši, nije to nekako kako je prije bilo – hrskavo, fino, sočno – to se baš primjeti.”

“Kako se osjećate zbog toga?”

“Ha, šta možemo takva su vremena došla”, govori nam Jasna iz Zagreba.