Hrebak o tužbi MOL-a: Mađari su povukli potez, sada smo mi na redu

Predsjednik HSLS-a i član vladajuće koalicije Dario Hrebak bio je gost u Nesroomu gdje je, između ostalog, komentirao i novu tužbu MOL-a protiv Hrvatske.

Istaknuo je da je neosporno da je Ina dobivena na kriminalu, ali da to treba pravno uobličiti kako bi se dokazalo na međunarodnom sudu.

“Najbitnije je da se hladne glave pristupi ovom problemu, a ne kao kada su prije Most i HDZ razvrgnuli svoju koaliciju, kada smo srušili Vladu, igrali se s tim, napumpavali to sve, otišli na Arbitražni sud i izgubili ga”, rekao je Hrebak koji zaziva konsenzus s oporbom oko ovakvih strateških pitanja.

“Ako ćemo se ozbiljno kao država postaviti, dozu ozbiljnosti očekujem i od oporbe. Mi, vladajući moramo vidjeti kako i na koji način iskoristiti sve pravne argumente”, dodao je.

Smatra da je premijer svojim prijedlogom dobro učinio jer se lopta spušta na zemlju da se vidi što se može napraviti.

Na pitanje hoće li se sve oduljiti, odgovorio je da vremena nema puno.

“Mađari su prvi potez povukli, sada smo mi na redu”, dodao je.

Poručio je da trebamo ozbiljno pristupiti temi.

“Jedan dio oporbe zaziva novo istražno povjerenstvo. Pa imamo sada Antikorupcijsko vijeće, mi smo ga kao vladajući prihvatili”, kazao je, a na pitanje tko ga je prihvatio nastavlja:

“Priznali smo da se radi u javnom eteru.”

Na opasku voditeljice da ono nije priznato te da je Antikorupcijsko vijeće u očima HDZ-a nezakonito, kao i da premijer kaže da su ljudi koji dolaze tamo nebitni, Hrebak je kazao:

“Osobno mislim da je to igrokaz, ali to se odvija. To se događa. Što ćemo sad još jedno vijeće imati? Očekujem od oporbe, konkretno od SDP-a, da se postigne konsenzus oko ove teme jer to je tema koja će se odvijati van granica Hrvatske.”

Kazao je da se o Ini treba raspravljati, ali ne u obliku igrokaza jer ne vidi da će se na ovaj način išta postići.

“Zaključujem da moramo promijeniti model upravljanja Inom. To je ono što svako vidi. MOL neće pristati, zašto bi. Oni imaju većinu i mi se, nažalost, moramo suočiti s tom bolnom činjenicom”, kazao je.

