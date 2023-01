Hrebak otkrio kad možemo očekivati održavanje parlamentarnih izbora

Podijeli :

Izvor: Srećko Niketić/Pixsell

Dario Hrebak, predsjednik HSLS-a i koalicijski partner HDZ-a gostovao je u N1 Studiju uživo komentirao je moguću koaliciju HSLS-a s nekom od stranaka oporbe te kad možemo očekivati održavanje parlamentarnih izbora.

“Kad gledamo ideološki, Možemo i mi smo na suprostavljenim stranama, liberale i zeleno-lijeve je teško zamisliti. Osobno mislim da svaka liberalna opcija treba izaći samostalno na izbore. Zašto bismo išli s nekim? Po anketama imamo jako dobre šanse, sigurno dobivamo 10 mandata. Prema Crobarometru HSLS ima bolji rezultat od stranke Centar”, rekao je Dario Hrebak.

Bjelovarski gradonačelnik navodi kako se sljedeće godine održavaju i izbori za Europski parlament.

“Sljedeće godine su europski izbori, i na njima europska liberalna obitelj želi da se u Hrvatskoj liberali manifestiraju kroz jedan mandat u EU parlamentu. Ako se ne dogovorimo velika je vjerojatnost da liberali neće imati predstavnika u EU parlamentu”.

Hrebak zaključuje s tim da misli da će se parlamentarni izbori održati u travnju ili svibnju sljedeće godine.

“Vjerujem da ćemo sad imati najbolju turističku sezonu u Hrvatskoj, ušli smo u erurozonu, u Schengen, uveden je euro, doći će autocesta do Siska, Branko Bačić će ubrzati obnovu, a to će sve biti gotovo do kraja mandata. Ne znam što bi se trebalo dogoditi da idemo u prijevremene izbore”, zaključio je.

