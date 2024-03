Hrelja otkrio koliko će mu najmanje iznositi mirovina: “Bit će sigurno dobra”

Podijeli :

Silvano Hrelja, saborski zastupnik i bivši član HSU-a, gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao nadolazeće parlamentarne izbore.

Hrelja je otkrio da ne ide na liste nego će sudjelovati na izborima kao birač. “Red je da se ide u mirovinu kada čovjek ima 66 godina, ali intenzivno pratim sve što se događa. Bilo je nekih razgovora s HDZ-om, ali ne jakih. Svoju dionicu sam završio i postoje rezultati iza toga”, rekao je.

“Definitivno treba znati reći kada je dosta, što ne znači da politika potpuno izlazi iz mog fokusa, ali ne više parlament”, dodao je.

Hrelja je u Sabor ušao u bloku lijeve koalicije, a onda se priklonio HDZ-ovoj većini. “Dva puta sam izborio mandate samostalno za HSU, ali nakon 2007. godine i izbornog inženjeringa to više nije moguće jer se otprilike 120.000 glasova razbije na dvije ili tri liste i bio sam prisiljen na koalicije. Moj prelazak u vladajuću većinu nije utjecao na umirovljenike i neki misle da umirovljenici trebaju biti uz vlast jer samo tu možete dobiti neku korist”, naveo je.

“Ono što sam realizirao u mandatu HDZ-ove vlade je ono što je bilo u programu Restart koalicije. Mogao sam biti u oporbi i pričati lijepe priče i ne napraviti ništa”, smatra Hrelja.

“Umirovljenici sami kažu dan nemaju vremena čekati da principijelno držimo neke stavove. Recimo, obiteljske mirovine su bile planirane za 2024., ali on je prošle godine realiziran, a 2023. je bila jedna od povoljnih godina za umirovljenike”, rekao je.

Smatra kako blok Umirovljenici zajedno nisu relevantna snaga bez obzira na 3 posto po anketama. “Ono što oni predlažu bi značilo povećanje mirovinskih doprinosa, ili povećanje PDV-a na 30 posto. Oni kažu da njihovo povećanje mirovina košta 1,5 milijarde, ali greška je u računici i to bi koštalo preko 5 milijarde, a svi znaju da je to nemoguće. Povećanje plus indeksacija su astronomske cifre i to naše gospodarstvo ne može podnijeti”, naveo je.

Na pitanje o prosječnoj mirovini na početku mandata ove vlade i sada, kaže da su to razgovori koji nemaju smisla. “Prosječna mirovina se vrti između 40-45 posto prosječne plaće. Obećanje HDZ-a je bilo 60 posto, ali to mene ne interesira. Naravno, to pada iz mjeseca u mjesec kako rastu plaće. Nijemci imaju jednom godišnje usklađenje i od toga ne prave dramu”, dodao je.

Otkrio je da je naša najniža mirovina na razini 60 posto najniže plaće. “U Njemačkoj je to manje. Znamo da je u tuđem dvorištu trava zelenija, ali zašto je zelenija to ne pričamo. Ova vlada se odlučila boriti sa uzrocima, Nijemci to nisu napravili nego su se borili s posljedicama. Mi smo blokirali uzroke povećanja troškova plina, struje i ostalog. No ne možete utjecati na troškove cijena i to je teško bez jake svoje proizvodnje”, rekao je.

“Mirovine su 4,19 posto veće u odnosu na prošli mjesec, a 27.03. ide jednokratna novčana pomoć od 180 do 50 eura po dohodovnom principu. Vlada je prezentirala tu ideju i ja sam došao kod premijera i rekao da ne indeksiraju to s 5,30 nego da se to zaokruži”, dodao je.

Kaže da nije još izračunao svoju. “Bit će sigurno dobra sa 46 godina staža, Procjena je najmanje oko 1200 eura”, naveo je i napomenuo da vjeruje da će ova vlada ostati i dalje na vlasti.

