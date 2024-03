Zašto se umirovljeničke udruge i sindikati neprestano svađaju? “Svaki put isti problem…”

Podijeli :

Korordinator političke platforme Umirovljenici zajedno Milivoj Špika u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića komentirao je nadolazeće parlamentarne izbore, a objasnio je i zašto sve umirovljeničke udruge i sindikati ne idu zajedno na izbore.

“Svaki put isti problem, radi se osobnim interesima. Ako su svima interesi umriovljenika na prvom mjestu, onda nije problem da se svi udružimo”, kazao je Špika.

Podsjetio na pokušaje okupljanja i 2009. i 2019. koji su propali. “Uvijek mi isti pokrećemo okupljanje, blok Umirovljenici zajedno, Demokratska stranka umirovljenika – uvijek smo mi tražili da idemo zajedno”, dodao je.

“Sindikat i Matica umirovljenika su nas podržali na programskoj razini, ali kad su vidjeli da naša programska rješenja nailaze na sve veću potporu, okrenuli su ploču i prestali nas podržavati”, tvrdi Špika.

Komentirao je i jesu li razgovarali sa zastupnikom Silvanom Hreljom, HSU-om i Sindikatom umirovljenika.

“Sa svima smo pokušali razgovarati, osim s HSU-om, oni nisu odgovorili ni na jedan dopis. Na predstavljanju našeg programa prošle godine kad je bio Hrelja, nije to bilo predstavljanje koalicije, nego programa, oni su dali podršku. U tom trenutku nismo znali kako će se postaviti HSU, već su imali novog predsjednika Gabričevića da bi isti dan izbacili Hrelju iz stranke i dogodilo se to da HSU umjesto suradnje oni su počeli denuncirati.

Mi zagovaramo jedan program koji je jedino rješenje rastućeg problema siromaštva. Mi nismo od onih koji kažu da ćemo podići mirovine na 800 ili 1000 eura nego da ćemo prosječnu mirovinu podići na 60% prosječne plaće i rekli smo točno kako napraviti – za svaku godinu staža kao minimalna mirovina biti puta 20 eura”, objasnio je Špika.

Suradnja s vladom

Istaknuo je da umirovljenička opcija mora surađivati s aktualnom vladom, bila ona lijeva ili desna, a ne se prodati kako neki rade. “I sad se vidi koja se umirovljeničke opcije pokušavaju utrpati bilo kome samo da bi dobile mandat. Mi to ne radimo. Mi izlažemo program i kažemo mi ćemo ovo zastupati. Vi u oporbi nemate s kim pregovarati, vaš je sugovornik vlada. Ne prodaja.”

Špika navodi da postoje dva umirovljenička tabora. “Imamo dva tabora – blok Umirovljenici zajedno s četiri stranke plus ovih pet kojih spominjemo iz poštovanja koje su se u međuvremneu odlučile ugasiti i prijeći u jednu od ovih naših stranaka i s druge strane HSU i Sindikat i Matica umirovljenika, ma da mi se čini da su se razišli Sindikat i Matica, ali oni su uglavnom bili u taboru. HSU nema nikakav program.”

Iznos prosječne mirovine

Prosječna mirovina bi trebala iznositi 700 eura, smatra Špika, navodeći da bi za to iz proračuna trebalo izdvojiti još 1,5 milijardu eura. “Tako smo došli do ovog da prosječna mirovina bude 60% plaće, odnosno 700 eura.”

Smatra da je takvo izdvajanje iz proračuna realno. “Naravno, za 240 tisuća državnih i javnih službenika i namještenika se izdvojilo u roku keks, a umirovljenika ima pet puta više, i traži se manje za sto milijuna eura. To proračun trpi, to proračun može.”

Vladajuća većina se hvali time da je najviše povećala mirovine u Hrvatskoj, no Špika ističe da to nije realni rast mirovina i plaća nego je riječ o nominalnom rastu što je posljedica inflacije. On također navodi da premijer Andrej Plenković ne može izaći pred umirovljenike i reći da su ispunjena sva obećanja.

“Ne može reći da je ispunio obećanje koje datira iz 2016. da će prosječna mirovina biti 60% prosječne plaće jer se prije osam godina krenulo s nekih 40-ak posto prosječne mirovine u prosječnoj plaći, sad smo opet tu negdje oko 41-42 posto. Nismo se pomakli u osam godina ništa”, tvrdi Špika-

Pakete mjera i pomoći umirovljenicima Špika opisuje kao da dobijete “čašu vode u pustinji a imate još 100 kilometara hodati pustinjom. To nije rješenje problema. Produžili ste si život za kilometar, ali ste i dalje u smrtnoj opasnosti.”

