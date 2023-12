“Htio bih vidjeti Plenkovićevu reakciju kad je čuo da je Žalac platila rođendan europskim novcem”

Podijeli :

Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Novinarke Sanja Modrić (Telegram) i Ilija Radić (N1) komentirale su aktualne teme s Natašom Božić Šarić u Točki na tjedan N1 televizije.

Tema koja je mjesecima zaokupljala pažnju javnosti, odlazak Frane Barbarića s čela HEP-a, konačno je zatvorena. “Plenković pokušava zatvoriti tu priču, ali ona se ne može zatvoriti. Čak i da se nije probalo nikome pogodovait, kakva je to poslovna politika. Da je bilo tko drugi tako pokušao voditi firmu, letjeli bi i Uprava i NO i svi. DA plastično objasnimo, tvornica proizvodi tisuću automobila, a kupi sto tisuća akumulatora i onda ih prodaje za bagatelu. Što je to? Vlada ti ima NO, ministar na čelu. Odgovornost Plenokovća je 1/1, a o Barbariću da ne govorimo”, kaže Modrić

Radić podsjeća da je Vlada dala nalog INA-i da poveća proizvodnju. “U cijeloj priči, ako imamo tvrtku koju netko vodi, makar i ne bilo neke namjere da se pogoduje, ako si prouzročio gubitak od 15 miljuna eura, netko mora odgovarati”, govori Radić i povlači paralelu sa slučajem bivše ministrice Gabrijele Žalac koju EPPO istražuje zbog niti 10 tisuća eura. S druge strane je, upozorava, premijer koji tvrdi da 15 milijuna eura nije velik novac. “Da je i tisuću eura, treba provjeriti tko je odgovoran”, kaže Radić.

Modrić smatra da se ostankom Frane Barbarića u HEP-u ruga javnosti, iako on ima pravo ostati u toj tvrtci. “Maknut je sa svjetla reflektora u anonimnost. Nešto manja plaća će biti, ali čovjek s tolikim brojem nekretnina sigurno ne živi od plaće u HEP-u. To ne mijenja previše njegov život, samo ga novinari neće previše ganjati zbog te situacije”, slaže se i Radić koji objašnjava i da odlazak Frane Barbarića zbog bespravne gradnje omogućava njegov ostanak u HEP-u.

Odnos prema javnom novcu najbolje pokazuje i nova istraga trošenja Gabrijele Žalac koju provodi EPPO. Modrić smatra kako smo mi naviknuti, kao magare na batine, da se javni novac troši nenamjenski. “Kod nas mažnjavaju velik stvari. Ovo je bagatelno. To… Ljudi to ne vide kao problem, on je tu, odveo je nekog na večeru… to nije problem, to je normalno”, govori Modrić.

I gradonačelnik Otoka Josip Šarić službenom karticom je ovaj tjedan platio ručak Vladimiru Šeksu, a sve se ekspresno saznalo u javnosti. Radić podsjeća kako nitko nije došao ni blizu gradonačelnika Murtera koji je službenom karticom plaćao u bordelu. “Tu razinu HDZ još nije dosegao”, kaže.

On dodaje i da razumije da se ljudi polakome za velikim iznosima, ali da ne shvaća kakav to mentalni sklop riskira reputaciju i karijeru zbog 1.300 eura za proslavu vlastitog rođendana. “Iz ljudske radoznalosti bih htio vidjeti prvu reakciju Andreja Plenkovića kad je čuo da je Žalac vlastiti rođendan platila europskim sredstvima. Mislim da mu je prva reakcija bila udarac po čelu, ono ‘o, Bože’. Da je to bila reakcija istinskog šoka. Europski istražitelji su ga gadno zeznuli taj dan, tad se saznalo da su Boysi izašli van i bum, baš taj dan se dogodi afera”, kaže Radić.

