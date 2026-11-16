ISPLATA ZA LISTOPAD
HZMO objavio važnu obavijest za više od 125.000 građana: Evo kada stiže novac
U četvrtak, 19. studenoga, počinje isplata doplatka za djecu za listopad koji će dobiti 125.310 korisnika za ukupno 255.837 djece, izvijestio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u ponedjeljak.
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Doplatak za djecu novčano je primanje koje koristi roditelj ili druga osoba određena zakonom radi potpore u uzdržavanju i odgoju djece. Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te ispunjenju drugih uvjeta utvrđenih zakonom.
Informacije vezane uz doplatak za djecu mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na info telefonima HZMO-a 01/45 95 011 i 01/45 95 022 te na mrežnoj stranici HZMO-a – www.mirovinsko.hr.
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