I na europskim izborima bit će plavih potvrda. Iz DIP-a pojašnjavaju zbog čega

Europski izbori su pred nama, a sve detalje u Novom danu Tihomir Ladišić analizirao je sa Slavenom Hojskim iz DIP-a.

On pojašnjava da je ključna razlika između europskih i parlamentarnih izbora u tome što za europske izbore imamo samo jedan glasački listić za cijelu Hrvatsku, a otkrio je i da su glasački listići tiskani u utorak.

“Glasački listić je isti u cijeloj državi, tako će biti i na predsjedničkim izborima”, pojašnjava Hojski.

Plave potvrde

Na parlamentarnim izborima bilo je problema s dijelom glasača koji nisu mogli glasati bez plave potvrde. Hojski kaže kako će zbog zakonskih odredbi plavih potvrda biti i sada. “U popis birača ulaze svi s važećim osobnim iskaznicama. I na ovim izborima će se dogoditi ista stvar. Imamo uvjeravanja da su te stvari riješene, da je u pitanju bila određena manja sistemska greška. Kad se 29. svibnja zaključa registar birača, svi koji otad dobiju osobnu iskaznicu, više neće biti u registru birača i morat će ići po plavu potvrdu. Svima koji promijene prebivalište, osobna postaje nevažeća nakon 15 dana. … Zato molim sve naše sugrađane da provjere registar birača i vide je li sve u redu. Svi koji nemaju važeću osobnu iskaznicu imaju vremena do 29.5. zatražiti je i onda će biti registrirani”, kaže.

Što je s onima koji umjesto iskaznice imaju kartončiće? “Svi oni moraju biti u registru birača”, jasan je Hojski.

“Na ovim izborima ne bi trebalo biti nikakavih takvih slučajeva, i jedan je previše”, dodaje. Hojski govori i kako neće biti usporediva izlaznost na europskim izborima s onom na parlamentarnim i kaže kako će biti jako dobro ako izlaznost dođe do 40-ak posto. “Kad bismo dosegli 40 posto, to bi bio veliki iskorak”, kaže.

Izborna šutnja

Što se tiče predizborne kampanje, Hojski kaže da su drugačiji samo iznosi koje stranke mogu potrošiti. “Sve odredbe zakona koje vrijede za ostale izbore vrijede i ovdje”, kaže.

Hojski otkriva i kako je na svih 25 lista poštovan princip rodne ravnopravnosti i neće biti kazni.

Na pitanje o izbornoj šutnji, Hojski pojašnjava kako se to razlikuje. “Nemamo ujednačeno zakonodavstvo što se tiče toga. Za istu radnju negdje postoji prekršaj. Kod EU izbora za fizičke osobe je kazne nekih 400 eura, za kandidate između 1300 do 4000, a za pravne osobe od 13 to 66 tisuća eura. Kazne su vrlo ozbiljne, ali čini mi se da su mediji već dosta istrenirani da znaju što mogu, što ne”, objašnjava i dodaje kako DIP uvijek sugerira da bude što više slike, a što manje tona i da se pazi na to da kandidati budu podjednako zastupljeni slikom.

Objašnjava i da se s tiskanjem listića čekalo do zadnjeg trena kako se ne bi morala tiskati cijela nova serija ako netko od kandidata umre 21 dan prije izbora.

I na europskim izborima moguće je glasati preferencijalno. Hojski je objasnio kako.

