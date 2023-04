Imunolog Čičin Šain o novom soju koronavirusa: Nema razloga za paniku

Podijeli :

Ubrzano se širi novi soj koronavirusa - riječ je o najzaraznijem soju omikrona. Naši stručnjaci ističu da nagli rast broja oboljelih ne očekujemo, no treba biti na oprezu. Što možemo očekivati od novog soja, u Dnevniku HTV-a rekao je virusni imunolog Luka Čičin Šain. Javio se putem skype-a iz Helmholtz centra za infektološka istraživanja u njemačkom Braunschweigu.

“Nema prevelike bojazni. To je varijanta koja ima za prednost to što se lakše širi među ljudima koji su imuni. Zato jer bolje izbjegava protutijela od prethodnih varijanti. No, to ne znači da imamo bilo kakvih razloga za paniku jer će velika većina ljudi koja se i zarazi s njom biti dovoljno imuna da bude zaštićena od teških oblika bolesti. Dio koji se odnosi na konjunktivitis je vrlo blaga upala očiju, kao kod bilo koje alergije na proljeće”, rekao je.

Smatra da su vrlo male šanse da koronavirus opet postane zdravstvena prijetnja čovječanstvu, piše HRT.

“Većina ljudi je sad imuna. Ovaj virus, i ako se širi u nekim mutiranim oblicima, u pravilu ne čini neke velike probleme, osim kod osoba koje su vrlo stare ili ozbiljno bolesne, imunokompromitirane. Čak i tim osobama možemo ponuditi dodatne boostere, ili ranu terapiju”, naglasio je.

Rekao je da je pandemija primorala svjetsku zdravstvenu i znanstvenu zajednicu da hitno djeluju protiv ovakvih vrsta opasnosti.

“Puno je novca uloženo u nove tehnologije, a onda i klinička i pretklinička istraživanja. To nam je pomoglo da suzbijeno ovu pandemiju, ali i da razvijemo tehnologiju koja može biti primijenjena i jest testirana, kao što je razvoj cjepiva protiv drugih infekcija”, kazao je.

Komentirao je navode da je nedavno ugledni znanstveni časopis Nature objavio kinesku studiju koja govori u prilog tomu da je do prijenosa virusa sa životinje na čovjeka došlo na wuhanskoj tržnici, a da, s druge strane, vlasti u SAD-u ovih dana ponovno plasiraju teoriju o “curenju” virusa iz laboratorija.

Rekao je da bi uvijek prije vjerovao rezultatima časopisa Nature nego američkoj vladi.

“No mi smo radili izravno s virusom pa imamo i osobna iskustva. Nema nikakvog smisla da se radi o virusu koji je uzgojen i pobjegao iz laboratorija jer bi on izgledao sasvim drukčije. To je jak razlog da ne vjerujem u teorije zavjere”, poručio je.

