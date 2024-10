Dragan Primorac za N1: Milanović je postao zvijezda ruskih portala

Podijeli :

Kandidat za predsjednika Republike Dragan Primorac bio je gost Intervjua tjedna TNT-a kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarao o predsjedničkim izborima i ostalim političkim aktualnostima.

Dragan Primorac komentirao je izjavu Zorana Milanovića koji je rekao da je on drveni lutak Andreja Plenkovića: “Milanović radi najbolje što može u pogledu vrijeđanja, to je njegov stav i zbog toga će izgubiti izbore, Hrvatska je umorna od takvog oblika ponašanja koje je potpuno neučinkovito i stvara razdore u društvu. Ako tako može razgovarati predsjednik Republike zbog čega jedan učenik ne bi vrijeđao svog nastavnika, jedno dijete svoje roditelje. Ovo što on radi je štetno za cijelu Hrvatsku, a pokazao je i kompletnu neučinkovitost u funkcioniraju funkcije predsjednika.”

Milanović o pomoći hrvatskih vojnika Ukrajini: “To je korak prema ratu. Trebaju li građani trebaju znati?”

“Glas za Zorana Milanovića nije samo glas za SDP”

“Kao predsjednik države srušio je sva moguća načela demokratske države, ušao u stožer SDP-a i najavio svoju kandidaturu za funkciju premijera, što nije samo rušenje temelja pravne države, a kao pravnik to treba znati, a on nije politički povezan. Glas za Zorana Milanovića nije samo glas za SDP, to je glas za Hrvatsku koja je iza nas i Hrvatsku koja nas je odvela u prošlost i Hrvatsku koja nema nikakvu budućnost ako on ostane predsjednik Republike”, dodao je Primorac.

Odgovorio je na pitanje je li glas za njega isto što i glas za HDZ i Andreja Plenkovića: “Kada sam započeo kandidaturu nekoliko dana nakon toga meni je HDZ dao potporu i ja im zahvaljujem.”

Primorac: Milanović je prošlost, on je Hrvatska koja je iza nas

“Utjecaj od bilo koga na mene je nula”

“Kao prva osoba u političkom životu dao sam ostavku, odrekao se mjesta u Saboru i svih beneficija, pune plaće šest mjeseci i vratio se u SAD. Utjecaj od bilo koga na mene je nula, utjecaj imaju samo hrvatski građani, dodao je.

Primorac je naveo da mu je HDZ dao potporu jer su svi rezultati i ankete pokazali da on dobiva ove parlamentarne izbore: “To je početak i kraj svega.”

Odgovorio je na pitanje koliko je neovisan od HDZ-a: “Kada ste ostvareni u životu znanstveno, poslovno, financijski nemate potrebu ni o kom ovisiti. Moj stav je samo jedan i to stalno govorim, nakon političkog mandata čovjek treba hodati ulicama opušten i uzdignutog čela i to je nit vodilja koja mene prati cijeli život. Kada vidite da Hrvatska suvereno tone i kada imate predsjednika koji u pet godina nije napravio niti jednu stvar dobru stvar po kojoj bi ga građani mogli pamtiti, to ne znači da je on loš čovjek, sutra kada prestane biti predsjednik prvi ću mu pomoći oko medicinskog savjeta. On jednostavno mora otići jer Hrvatska na ovaj način nazaduje.”

Primorac je komentirao i slanje hrvatskih vojnika u NATO-ovu misiju: “NATO nas stavlja sa strane jer imate čovjeka koji je bio u Washingtonu kada je deklaracija potpisana i kada je izglasana, u jednoj točki navedeno je da se NATO neće uključiti u vojne operacije. On zato što mu je potrebna potpora građana kreće izgovarati neistine i to ne pripada predsjedniku.”

“Svaki normalan čovjek bi potpisao”

Kazao je da bi on tu odluku potpisao: “Svaki normalan čovjek bi potpisao nešto što se tiče ponašanja koje smo potpisali s NATO-om bez ikakve šanse da ti ljudi sudjeluju u bilo kakvim ratnim operacijama.”

Milanović pozvao Plenkovića na razgovor, poznato i zbog čega

“Milanović je zbog svojih stavova uspio napraviti nešto što je bilo nemoguće postići, a to je da je svim ruskim portalima on postao zvijezda. Kada imate čovjeka koji vodi državu i radi protiv NATO-a. Njegov glavni argument je da će hrvatske postrojbe odlaziti u Ukrajinu, da ju je pročitao znao bi jer piše da nikada države članice neće sudjelovati u vojnim operacijama u Ukrajini”, dodao je.

“Čemu to licemjerstvo?”

Primorac se zapitao želi li Milanović izdvojiti Hrvatsku iz NATO-a: “To je temeljno pitanje, svi su zbunjeni jer ne znaju što se događa, ja sam stalno u kontaktu s ljudima koje vode segmente na razini članica NATO-a.”

“Ako ste bili premijer i 2015. godine riskirali živote hrvatskih ljudi, ne Kolinda Grabar Kitarović, ne Ivo Josipović, nego ti premijeru Milanovići i slali vojnike u Afganistan u ratne operacije, čemu to licemjerstvo?”, upitao se.

Osvrnuo se i na odnos predsjednika Republike i predsjednika Vlade: “Sve je krenulo s Milanovićem.”

Komentirao je i poziv Milanovića upućen Plenkoviću: “Sjajno se sjetio! Dva mjeseca pred poraz na predsjedničkim izborima, kao da nije bilo tinte u njegovoj olovci pet godina, to sve radi u predizborne svrhe, katastrofalno.”

Kosor: Nije Milanović pozvao Putina u posjet Hrvatskoj, nego predstavnik Vlade

Je li za takav odnos kriv samo Milanović? “Nema čovjeka u Hrvatskoj koji će vam reći suprotno.”

“Ako ste sada imali čovjeka kome je cijeli mandat bio vezan za vrijeđanje i omalovažavanje, a ne daj Bože da si vezan za HDZ, onda je to katastrofa i građani su to vidjeli taj mu argument više ne stoji”, dodao je.

“Kampanju ću financirati ja”

Primorac je ponovno komentirao svoju neovisnost od HDZ-a: “Što HDZ može tražiti zauzvrat? Kampanju ću financirati ja, sve političke opcije koje mi daju potporu i ljudi koji vjeruju u pobjedu.”

Osvrnuo se i na život u umirovljenika u Hrvatskoj: “Plan koji sam predvidio i koji će odmah nakon izbora ići Vladi, vrlo jasno govori da ćemo ići na 100 postotno usklađivanje mirovina sukladno rastu plaća ili cijena, dodatak će predstavljati 13. plaću. Kao medicinar ću dignuti sve kako bi omogućili što kvalitetnije preglede. U sinergiji s Vladom možete napraviti i ovo,” naveo je Primorac.

“Nema šanse da ja kao predsjednik neću skrbiti o ljudima, a ne samo deklarativno”, dodao je Primorac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Primorac: Milanović je prošlost, on je Hrvatska koja je iza nas Već imamo dvoznamenkasti broj predsjedničkih kandidata. Hoće li ih biti više nego prije pet godina?