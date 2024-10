Primorac: Milanović je prošlost, on je Hrvatska koja je iza nas

Podijeli :

Kandidat za predsjednika republike iz redova HDZ-a, Dragan Primorac, uživo iz Gospića dao je izjavu za medije. Komentirao je predizborne ankete i prijepore oko slanja hrvatskih ročnika u Njemačku na edukaciju ukrajinskih vojnika.

Nekoliko kandidata s desnice je utrci za predsjednika republike. Kako to komentira?

“To je sjajno za hrvatsku demokraciju”, govori Dragan Primorac i dodaje: “Ja i moj tim apsolutno pozdravljamo svakog čovjeka koji može dati neku sugestiju kako poboljšati Hrvatsku. Što se tiče odluke hrvatskih birača, oni će u svom srcu osjetiti koji su to koji mogu unaprijediti život za običnog čovjeka, koji će štititi interese RH i tko će Hrvatsku predstavljati u najboljem svjetlu.”

Po anketama, Primorac zaostaje za trenutačnim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Zanimljiv je i podatak da bi po anketama 12 posto HDZ-ovih birača glasalo za Milanovića.

“Uvijek je važno i motivirajuće imati ankete. Ja nekim anketama kao znanstvenik vjerujem više, a nekim manje. Nemam niti jednu dvojbu da ja u drugom krugu predsjedničkih izbora dobivam Zorana Milanovića. On je prošlost. On je Hrvatska koja je iza nas. Ja o govorim o hrvatskoj budućnosti potpuno neopterećen od svega. Moj jedini motiv je Hrvatsku, nakon moje uspješne znanstvene karijere, učiniti boljom.”

“Njegovih pet godina mandata je bio gubitak za Hrvatsku, ali ja mu i dalje želim svako dobro u životu”, govori Primorac.

Slanje vojnika u Njemačku

Kako komentira slanje vojnika u Njemačku na obuku ukrajinskih vojnika?

“Kad pogledate deklaraciju nakon Washingtonskog sastanka u njoj jasno stoji: ‘Mi čelnici država’, a Milanović je bio među njima, potpisujemo dokument u kojem vrlo jasno stoji da države članice NATO-a, pogotovo u točki 15., daju potporu edukaciji ukrajinskih časnika i vojnika, ali i da u niti jednom trenutku NATO neće biti uključen u vojne operacije što znači – niti jedan ročnik.”

“Moramo Milanovićevu izjavu shvatiti kao izjavu koja je prevara hrvatskih građana”, govori i dodaje: “Želi ostvariti populizam na način da će zastrašivati građane s nečim što ne stoji u dokumentu, što nitko ni ne pomišlja, a ja vam govorim, kao budući hrvatski predsjednik, da nikad neću dopustiti da neki hrvatski ročnik napusti teritorij RH i uđe u neka ratna zbivanja izvan domovine”, izjavio je.

“Vojska se ne smije koristiti u političke svrhe pogotovo unutar predizborne kampanje. Nema cijene koja bi mene primorala da napravim potez koji je on napravio. To što je dobio u jednom trenutku kao zaštitnik hrvatskih interesa je već danas rezultiralo time da su ljudi prepoznali o čemu on govori, ali nam je ozbiljno narušio ugled u NATO-u. Oni smatraju da ako imate članicu čiji predsjednik izgovara neistine, kako možemo računati na nju? Zato je vrijeme da on ode”, rekao je.

Izmjene zakona o obrani

“Vrlo jasno je da nema smanjenja ovlasti predsjednika bez promjene Ustava. To uopće nije tema, ja sam vrlo jasno rekao da promjene Ustava nema niti itko o tome razgovara niti me itko o tome pitao. I to je početak i kraj svega”, oštar je Primorac i dodaje: “Nisam vidio prijedlog izmjena.”

Očekuje li potporu desnih kandidata koji neće ući u drugi krug?

“Moj dijapazon je jako širok i neću nikada dijeliti građane Hrvatske nego ih ujediniti. Ako se radi o ljudima koji su domoljubi i žele snažnu Hrvatsku koja će biti faktor u svijetu – podržat će mene”, zaključuje HDZ-ov kandidat za predsjednika države.

