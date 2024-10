Zašto Milanović nije pozvan na summit u Dubrovnik? “Željeli su izbjeći dva scenarija”

Podijeli :

Grgo Jelavic/PIXSELL

Naša Mila Moralić je u Točki na tjedan razgovarala s novinarkom HRT-a Jasminom Popović i našom reporterkom Jelenom Bokun o temi slanja hrvatskih vojnika u Wiesbaden kao i summitu o Ukrajini koji se održao Dubrovniku .

Summit u Dubrovniku

Popović je za početak ustvrdila kako nije sigurna summit u Dubrovniku bio građanima i javnosti zanimljiv da se na njemu nije pojavio srpski predsjednik Aleksandar Vučić a da pritom nije pozvan predsjednik Republike Zoran Milanović.

“To bi bio jedan sastanak čelnika država koji su potpisali deklaraciju”, rekla je Popović dodavši kako se Milanovića nije pozvalo kako bi se izbjegla dva scenarija.

“Postojao je problematičan scenarij da se on pojavi tamo i kaže nešto što bi se jako tuklo s onim zašto se summiti događa ili pak da ga se tamo stavi kao u “ikebanu” na što on naravno ne bi pristao nego bi privukao pozornost medija. Odabrano je da se njega ignorira i mislim da je to konačna poruka tog summita. EU je jako zadovoljna jer ima deklaraciju koju je potpisao i sam Vučić. Vučić je jako zadovoljan jer je apsolutna zvijezda u hrvatskim i srpskim medijima. On je postigao svoj cilj. HDZ je postigao je svoj cilj, a to je da apsolutno svima može držati predavanja o tome koliko je važan bio dubrovački summit i deklaracija.”

Bokun se osvrnula na temu NATO misije i slanja hrvatskih vojnika u Wiesbaden.

“Cijela priča oko NATO misije užasno je važna premijeru Plenkoviću. On je nedavno rekao da će vrlo dobro paziti tko će kako glasati u Saboru… da im to može predbacivati idućih sto godina. Njega strašno smeta činjenica da se opet sve vraća na zastupnike nazvavši ih unaprijed nojevima. On to vidi kao napad na sebe i svoju Vladu kao i da to ide uz bok Zoranu Milanoviću”, rekla je Bokun dodavši i kako su optužbe o navodnom ruskom financiranju predsjednika Milanovića “nastavak retorike koju je Vlada već imala.”

Grlić Radman: Milanovićevu kampanju plaćaju Rusi, a i Vučić ima pravo na slobodu govora

“Nečuvene optužbe”

“Ovo mi se čini kao korak više… Grlić Radman je o tome govorio vrlo ozbiljno, a mi govorimo o ministru vanjskih poslova, bez obzira na to kako ga neki vide. On ima ozbiljnu funkciju i govori o tome da Rusi financiraju kampanju predsjednika. Potom kaže da je mislio da će ga Milanović demantirati, a da nema dokaze za to. Dakle, sam priznaje da je to rekao tek tako. Tim više, čuli smo i ministra Davora Božinovića koji je brzo potvrdio što je Grlić Radman rekao iako se on već drugi dan sam sebe demantirao”, kazala je Bokun dodavši kako je cjelokupna rasprava neozbiljna, a radi se o vrlo ozbiljnim optužbama.

“To nije više na razini “kršitelj ustava” …što je sintagma koju koriste već neko vrijeme. Ovdje su stranački ljudi odigrali krive PR poteze ako im je netko sugerirao da s tim idu van. Sad se postavlja pitanje odakle to… Možemo se pitati do kuda će to ići.”

Popović se složila s Bokun dodavši kako je riječ o “nečuvenim” optužbama.

“Riječ je o predsjedniku države i u svakoj ozbiljnoj državi one (optužbe) bi imale ozbiljne reperkusije. To se sad bacilo u javni prostor za one ljude koji eventualno imaju dvojbe oko Milanovića da se njima da do znanja da je on financiran ruskim novcem. To je apsolutno strašno ako nemate dokaze jer to sutra se to može reći za vas ili mene”, rekla je dodavši kako se unatoč svemu Milanović neće posebno uzrujavati oko cijele situacije.

“On će dobiti dodatnu municiju da ih gađa… znači da se kampanja svodi na to. Nisam sigurna da je to HDZ-u bio pametan potez iako mislim da znam što je iza toga. Bacili su to zrno sumnje a sad neka Milanović odgovara na to do beskonačnosti.”

Božinović: Milanović jedino vodi brigu o svojoj predsjedničkoj kampanji

Pitanje kohabitacije

Komentirajući budućnost odnosa koji bi Plenković i Milanović mogli imati ako Milanović pobijedi na izborima, Bokun je ocijenila kako će to biti ozbiljan problem.

“Mi smo zatočenici “neodnosa” i na momente djeluju kao dva tinejdžera iz dva suprotstavljena kvarta koji se ne mogu podnijeti i svaki ima svoju bandu. Do te razine je to neozbiljno… ne možemo očekivati da će se Milanović negdje zaustaviti a Plenkoviće je već sada nezaustavljiv i to je već ozbiljan problem.”

Dodala je kako HDZ-u odgovara bilo koji scenarij što se tiče glasanja o slanju vojnika u Wiesbaden. Utvrdila je kako je scenarij u kojem Sabor ne šalje vojnike za Plenkovića idealan “jer će opet moći reći kako su svi u Saboru stali na Milanovićevu stranu, da su svi neodgovorni prema Hrvatskoj i da su krivi za ono što će uslijediti.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Savjetnica za veze istaknula je tri znaka da veza neće funkcionirati Recite konačno zbogom cigaretama! Ovo su najuspješnije metode za prestanak pušenja