Penava o Primorcu: Podržavamo ga i dalje kao kandidata. Ali, ako ima išta sporno…

Predsjednik Domovinskog pokreta i gradonačelnik Vukovara Ivan Penava održao je konferenciju za medije na temu proizvodnje hrane u Hrvatskoj, ali i svega što je njegova stranka postigla kroz prvih šest mjeseci. A tema je bila i Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje.

“Ministar Josip Dabro obavijestio me da je prvi put u devet mjeseci trend pada proizvodnje u mljekarstvu završio. O samim brojkama neću, postoje službe u Ministarstvu koje to mogu reći. Ali, ono što mogu reći, jest da su obnovljeni novi programi za proizvodnju u poljoprivredi”, rekao je Penava.

Podsjetio je na afričku svinjsku kugu i svu štetu koju je počinila za svinjogojstvo, ali i sve koji ovise o njemu. Pohvalio se i spašavanjem drugih dijelova poljoprivredne proizvodnje, ali i još nekim detaljima.

Dabro: Poljoprivrednicima će biti isplaćeno 94,7 milijuna eura

“Ispunjavamo naše programe. Izbacili smo SDSS iz vlasti, prvi put je u Vladi stranka desnija od HDZ-a, a spašavamo i domaćeg seljaka. Znamo da seljaci čine ruralni dio Hrvatske i da je doživio najveće posljedice demografskog sloma”, izjavio je Penava te najavio da se “neće stati na ovim uspjesima”.

Komentirao je obilježavanje godišnjice pada Vukovara.

“Neugodno bi me iznenadilo da bilo tko od predsjedničkih kandidata u Vukovaru vodi kampanju i ispunjava svoje interese. Svi su dobrodošli, svi mogu doći. Od svih očekujemo da budu tamo s pijetetom i da u fokusu bude žrtva Vukovara, a o tome tko će gdje biti, tko će s kim pričati i o čemu će pričati, neka bude razbibriga, ali daleko od fokusa i prioriteta. Što se SDSS-a tiče, na njih se odnosi što i na sve. Pozvani su i dobrodošli biti u koloni. Tko dolazi s drugom agendom i željom bacati vijence za ne znam koje žrtve i ne znam gdje, dok su u Vukovaru likvidirani civili, zarobljeni i ranjenici… Ne bih volio da se to dogodi pa ako netko to planira, bacati vijenaca 17. studenoga, može očekivati otpor i sve, samo ne dobrodošlicu”, poručio je gradonačelnik Vukovara.

Napomenuo je i da se zakonom jasno propisuje način na koji se obilježava godišnjica pada Vukovara te da to ne uključuje bacanje vijenaca dan ranije.

“Vidjeli ste da je prošle godine došlo do samoorganizacije branitelja. Ljudi se nude to učiniti i ove godine, ako će biti potrebno. Velika većina javnosti zna da nikad nismo dijelili žrtvu po nacionalnosti, spolu i vjeri, samo po tome tko je bio agresor, a tko nije. Podjelu naknadne pameti, gdje se pokušava na “suptilne” načine provući neke druge teze, da smo svi jednako krivi… ne na taj dan. Za neke druge priče nema mjesta. Bacati neke vijence isprva za srpske žrtve pa onda pod pritiskom javnosti navodno za sve žrtve. I to baš dan prije 18.11. Jasno da se radi o provokaciji i činu koji nema veze s pijetetom nego destabilizacijom.”

Kolonu sjećanja će predvoditi branitelji Vukovara i članovi obitelji.

“Na čelu će biti pripadnici policije koji su sudjelovali u obrani. Ove godine imamo novitet da će na inicijativu Stipe Mlinarića Ćipe, katolička mladež nositi majice s imenima žrtava. Svaka će imati jedno ime i bit će gotovo 2700 tih majica, koliko je bilo ubijenih u Vukovaru. Od Ivana Kljajića, šestomjesečne bebe do onih koji su i s 89 godina stradali od neprijateljskih granata.”

Ministar Medved pozvao građane u Vukovar i Škabrnju na Dan sjećanja

Osvrnuo se na raskol Domovinskog pokreta tijekom ljeta i nazvao ih nedoraslima te da su oni njegova greška. Također, kazao je da ne želi komentirati odluku Hrvatskog generalskog zbora da HDZ-ovog predsjedničkog kandidata, kojeg DP podržava, dodjeli status počasnog člana. Zatražilo ga se i da komentira Primorčev stan u Splitu.

“Do jutros nisam bio upoznat s problemom oko stana. Međutim, pročitao sam i kontra članak da je gospodin Ivošević u situaciji oko stanova. Apsolutno, podržali smo gospodina Primorca i podržavamo ga i dalje. Ali, ako ima išta sporno, u zakonskom smislu, neka se to propita. Pročitao sam i da je zastara… Puno bih vam lakše odgovorio da je riječ o nekome iz DP-a, gdje namećemo određene standarde i pravila. U ovom konkretnom slučaju mi je teško govoriti. Kad bismo krenuli raščlanjivati druge kandidate, imali bismo dugo o čemu pričati. Vjerujem, čvrsto, dok se ne dokaže suprotno, da su imali jednake uvjete kao svi drugi građani, da nisu zlorabili položaj”, zaključio je Ivan Penava.

