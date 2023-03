“Iza štrajka liječnika stoji nešto više, vidjet ćemo kandidate za ministra”

Podijeli :

Marko Lukunic/PIXSELL

Direktor udruge poslodavaca u zdravstvu Dražen Jurković u Newsroomu je komentirao najavu liječnika i zdravstvenih djelatnika da idu u štrajk.

Teško je reći je li štrajk liječnika opravdan, rekao je Dražen Jurković u Newsroomu. On smatra da je dio zahtjeva apsolutno opravdan, no ističe da za mnogo toga što se ističe kao problem, nema rješenja:

“Prosvjed i štrajk su legitimna demokratska sredstva. Postoje li razlozi ili ne, upitno je, kako za koga. Dobar dio razloga koje su kolege naveli, postoji. Treba revidirati poziciju HZZO-a, koliko administracije treba raditi liječnik, a koliko HZZO… Zdravstveni sustav je jedini gdje pacijent određuje cijenu. S druge strane, ako se pogleda situacija u zdravstvenom sustavu te standard liječnika koji jako puno rade, on sigurno nije adekvatan, ali kome je u Hrvatskoj uopće adekvatan?”

Jurković ističe da su svi svjesni da liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti nedostaje, ali i navodi zanimljiv podatak: “Zadnjih 10 godina u sustavu imamo 2.500 liječnika više, ali i pola milijuna stanovnika manje. To bi trebao biti predmet ozbiljne analize. U prosjeku smo EU-a s brojem liječnika po broju stanovnika, no problem je očito u tome što su liječnici neadekvatno raspoređeni.”

Jurković kaže da mu je nezamislivo da šef tijela s javnim ovlastima (Krešimir Luetić iz Hrvatske liječničke komore) najavljuje štrajk. “To mi nije prihvatljivo. U zakonu se HLK spominje 57 puta, protiv koga onda štrajkaju? Dijelom i protiv sebe.”

“Onaj tko kaže da sustav nije dobar, mora predložiti jasan sustav. Nisam siguran da iza ovog štrajka ne stoji još nešto. Osobno mislim da da, iako ne mogu biti siguran u motive. Kako se prosvjed pripremao, to je bila necivilizirana komunikacija te militantne falange gdje su vrijeđali ljude koji se nisu slagali, pa i mene.

Za to je odgovoran HLK i oni koji potiču takvu komunikaciju u javnosti. Prije pet šest godina to HLK nije bio, pretvorio se u revolucionarno tijelo. Duboko sam uvjeren da je motiv bio da ovo bude inicijalni događaj, da se zakotrlja šire socijalno nezadovoljstvo, ali to se nije dogodilo. Možda netko želi biti ministar u sljedećem sazivu, zna se kako se radi pripremni period. Vidjet ćemo tko će biti kandidati za ministra ako se promijeni vlast”, rekao je Dražen Jurković.

