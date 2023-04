“To ubacivanje da je netko HDZ-ov, doživljavam kao kompleks nakon ankete od 31%

Podijeli :

Na obilježavanju 20. godišnjice djelovanja Hrvatske zajednice županija u Opatiji sudjelovao je i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković.

Uz premijera su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, potpredsjednik Vlade ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić, ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica te ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Šime Erlić.

Nakon događaja dao je izjavu medijima.

Premijer Andrej Plenković rekao je da je važna poruka suradnje između županija i hrvatske zajednice županija i Vlade.

“Višerazinsko upravljanje Hrvatskom vodeći računa o načelima proporcionalnosti i supsidijarnosti i ključnim i vodećim temeljnim odrednicama naših politika, a to su funckionalna i fiskalna decentralizacija te zajednička realizacija brojnih projekata diljem Hrvatske kako bismo politilku pravilnog regionalnog rezvoja preveli u konkretne vrlo jasne i vidljive projekte”, rekao je premijer.

komentirao je aktualne teme, a jedna od njih su i porezne promjene.

”U proteklih nekoliko godina smo pokazali da nastojimo maksimalno rasteretiti građane i gospodarstvo. Novi paket predstavljat će promjene zakona da se građanima povećaju neto primanja i ministar financija je naznačio smjer. Vlada na tome radi”, kazao je Plenković.

Komentirao je događaje u zdravstvo

“Ono što se dogodilo u Sisku, komentirao je ministar zdravstva. Krajnje je neuobičajeno, onaj tko je napravio to da netko bude na dva kreveta će sigurno odgovarati, ali ne mislim da je to bilo nešto smišljeno”.

Govorio je i o događanjima na Svetom Duhu. Rekao je da je to gradska bolnica i pitanje za Grad Zagreb, te je pozvao gradonačelnika i stranku Možemo da se oni očituju. “Očekujem od ministarstva da od ravnateljice Svetog Duha zatraži izvješće i da se te stvari riješe i saniraju”, rekao je.

Komentirao je Zakon o izbornim jedinicama. “Što se tiče Zakona o izbornim jedinicama svi o tome govore kao das us izbori sutra. Izbori su za godinu dana imamo dovoljno vremena. Ustavni sud je donio odluku, trenutni zakon prestaje vrijediti 30. rujna i uz neku dobru praksu, uredu bi bilo da se Zakon donese uz dva čitanja i javno savjetovanje početkom jeseni iduće godine”, rekao je premijer.

Dodao je da su okviri zadani onime što je kazao Ustavni sud i doći će do modifikacija izbornog sustava. “Ići ćemo prema tom modificiraom sustavu gdje će specifična težina izabranog zastupnika u Saboru imati iza sebe +/-pet posto ili nešto manje birača”, kaže Plenković.

Rekao je da svi mogu imati svoje želje ali da Sabor donosi odluku. “Hrvatska je takva kakva je sa ovakvom gustoćom naseljenosti, s demografskim trendovima, svako bi htio ono što on misli da je najbolje, a Sabor će donijeti odluku kako je to najprimjerenije”, rekao je premijer.

Upitan o slučaju gdje policija i USKOK već mjesecima istražuju 24-godišnjeg Filipa Mihalića iz Varaždina, sina bivšeg HDZ-ova saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, zbog sumnjivih milijunskih poslova s navodno krivotvorenim testovima na koronu, Plenković je umjesto odgovora govorio o aferi Sortirnica u Rijeci gdje se spominje SDP.

“Pitajte nekoga tko o tome nešto zna. Ja o tome ne znam ništa. To stalno ubacivanje da je netko HDZ-ov, a kad nije HDZ-ov odna je poduzetnik, pročelnik. To lagano doživljavam kao neki kompleks nakon ankete od 31 posto pa su se sad svi ušušurili da opet odmah prilijepe nešto iz HDZ-a”, kaže Plenković i dodaje da je 31 posto dosta dobro nakon 7 godina.

”Nikad za čovjeka nisam čuo”, kazao je Plenković na opetovana novinarska pitanja.

Na pitanje hoće li sudjelovati na pregovore sa sindikatima, Plenković kaže da njegova vlada stalno vodi socijalni dijalog. “Ako je ijedna vlada napravila iskorake u socijalnom dijalogu s anašim partnerima, prije svega sa sindikatima, pa i s poslodavcima onda smo to mi. Pa ako vidite koliko su rasle plaće u našem mandatu, koliko su povećavane osnovice, koliko su povećani koeficijenti, koliko je bilo ghranskih ugovora, dodataka. Prosječna plaća u Hrvatskoj u veljači je prošla 1100 eura. Ona je rasla 350 eura otkako smo mi preuzeli odgovornost za Hrvatsku”, rekao je Plenković.

“Razumijem da svi hoće više i da bi svi htjeli što veću plaću”, rekao je Plenković.

Rekao je da DORH i USKOK rade svoj posao po zakonu. Također smatra da je previše uzbuđenja u oporbi i da oni ne moraju previše dokazivati o tome koliko inzistiramo o neovisnosti pravosudnih tijela. “Ako pogledate sve slučajeve u našem mandatu, onda bi samo slijepac mogao tvrditi da HDZ ima upliv na rad DORH-a”, kaže Plenković i dodaje da je oporba zatečena time da je HDZ za to da se održi sjednica Odbora za pravosuđe na kojoj bi glavna državna odvjetnica objasnila okolnosti ostavke ravnateljice USKOK-a pa sad ne znaju što će.

Na pitanje o odluci Visokog predstavnika C. Schmidta o izmjeni Ustava Federacije BiH i kritici SDA da on to radi u koordinaciji s njim. “Prvo ono što mi se čini najbitnijim je da trebamo pričekati da se formira vlada Federacije i onda treba čestitati političkim strankama koje su se uspjele dogovoriti da formiraju vladu nakon niza godina i to je dobro i pozitivno i tu pozdravljam važnu ulogu HDZ-a i HNS-a BiH”, rekao je Plenković.

Kaže da je ono što je Schmidt dobro učinio i što potdravlja je jednokratna odluka koja se ondosi za premošćivanje blokade koja je dolazila od SDA i to potpredsjednika Federacije Lende, a koja je omogućila da se formira vlast Federacije.

Rekao je da je temeljna i kapitalna poruka koja ostaje je da političke stranke u BiH preuzmu odgovornost i dogovore izbornu reformu, a ne da se ona nameće odlukama Visokog predstavnika.

Rekao je da je stranci SDA sada najlakša varijanta sada optuživati Hrvatsku da nešto uređuje preko Schmidta. Naša pozicija je jasna, čvrsta i kontinuirana. “Prijatelji smo Bosne i Hercegovine, susjed BIH, vlada smo koja odlučno kaže ne želimo graditi žicu izmežu BiH i Hrvatske u vremenu migrantskih kriza, izgradili smo most na Svilaju, most kod Gradiške, želimo unaprijediti investicije, ulaganja, podržati Hrvate u BiH. Jučer smo donijeli odluku o potppri Sveučilišnoj bolnici u Mostaru u iznosu od 10 milijuna eura jer želimo da oni financijski opstanu da medicinske usluge svima koij idu u Mostarsku bolnicu budu na primjerenoj razini. Dakle naša je potpora iskrena”, rekao je Plenković.

Dodao je da namjerava održati zajedničku sjednicu Vlade RH i Vijeća ministara BiH.

Naglasio je da Hrvatskoj treba funkcionalna Bosna i Hercegovina. “Poštujmo se, surađujmo, investirajmo. Neka BiH bude samostalna, Hrvati u BiH ravnopravni kao i drugi konstitutivni narodi i tu nema nikakvih dilema. Ja mislim da iskrenog zagovornika BiH i onog tko je bolji zagovornik BiH od Hrvatske nema”, rekao je Plenković.

