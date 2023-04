Zastupnica o zahtjevima za većim plaćama: “Neka ljudi traže, to je njihov novac”

Podijeli :

Mostova zastupnica u Saboru Marija Selak Raspudić gostovala je u Novom danu u kojem je komentirala događanja u Fortenovi i druge političke aktualnosti.

Selak Raspudić je rekla da država ne bi smjela imati nikakvu ulogu kad su u pitanju privatne kompanije, kad bi doista imali slobodno tržište.

“Međutim, malo je paradoksalno slušati premijera kad govori da se država tu ne upliće kad je u pitanju tvrtka koja je na tržištu, dok istodobno znamo da je za tu tvrtku napravljen specijalni zakon pod nazivom tvrtke od sistemskog značaja, gdje je država preuzela vodeću ulogu i sada trpimo posljedice nagodbe za koje ne znamo kakve će imati posljedice, jer još uvijek čekamo odluke arbitraže u Washingtonu, rasprodaja naših vrijednih kompanija i na kraju ovo kako će se riješiti Fortenova je početak toga kako će završiti slučaj Agrokor”, rekla je zastupnica.

“Priča oko ostavke šefice USKOK-a puna je rupa”

Govorila je i o pozivu saborskog Odbora za pravosuđe glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek i bivšoj ravnateljici USKOK-a Vanji Marušić.

“Nisam sigurna koliko je konstruktivno da i sama izlazim sa projekcijama i naklapanjima oko te situacije. Vidim ono što svi vide, da je cijela priča oko njene ostavke puna rupa”, rekla je Selak Raspudić.

Dodala je da joj na načelnoj razini smeta to da imamo situaciju u kojoj, prema službenoj verziji, u koju svi sumnjamo, jedna osoba nije postupila prema pravilima, pa je morala dati ostavku.

“A posljedica te ostavke je da ta osoba ne ide na jednako vrijedno, ali na jako bitno mjesto unutar tog istog sustava”, primjećuje Selak Raspudić.

“Pitam se ako doista nešto nije funkcioniralo u njenom djelovanju, zar ona i treba dalje biti dio DORH-a ili USKOK-a? To nema nikakve logike”, zaključuje Selak Raspudić.

Dodaje da što priča ide dalje, to početna priča ima manje smisla, pogotovo sad kad znamo da vozač neće biti terećen što je bila teza s kojom se Vanja Marušić branila od početka te kaže da ne vidi nikakav razlog zbog kojeg je ravnateljica USKOK-a morala otići.

“Jedino što je u toj priči bitno je činjenica da ova priča podsjeća na još jednu situaciju u kojoj postoji opravdana sumnja da je HDZ posredno ili neposredno umješan u neki proces koji bi trebao suzbiti istražne radnje o korupciji u njegovim redovima”, rekla je Selak Raspudić.

“Neka ljudi traže, to je njihov novac”

Govorila je o seriji potraživanja većih plaća u državnim i javnim službama te je odgovorila na pitanje hoće li to biti dobar ulaz vladi i HDZ-u u superizbornu godinu.

“Neka ljudi traže, to je njihov novac”, kaže Selak Raspudić. Dodaje da je javno objavljeno koliko je vlada zaradila na inflaciji, a sama je kriva za rast inflacije koja je dijelom bila očekivana, a dijelom je rasla i zbog nepovoljnog trenutka uvođenja eura, naravno da građani imaju pravo na dio tog novca. “Pogotovo zato što mnogi zaista žive loše, odnosno ne žive u skladu s funkcijom koju obnašaju i odgovornoošću koju nose”, rekla je Selak Raspudić.

Rekla je da vlada ne provodi reforme te vodi stihijsku i medijsku oportunu politiku.

Na pitanje kako gleda na optimistične poruke vlade da je najgore prošlo i da idemo na bolje, zastupnica Mosta kaže da nekima najgore nikad neće proći. “Što se tiče mjera općenitih mjera, naravno da svatko selektivno izvlači ono što mu odgovara”, zaključuje Selak Raspudić. Rekla je da smo po inflaciji daleko iznad prosjeka Europske unije.

“Turizam će nam se dogoditi, kao što nam se i dosad događao”, rekla je zastupnica i dodala da se vlada prema tom ključnom sektoru odnosi neodgovorno.

“Imamo ministricu koja tek sad najavljuje da će do kraja godine izgraditi zakone i mjere da bi turizam u Hrvatskoj postao održiv”, primjećuje zastupnica. Zaključuje da to znači: “do sad nismo radili ništa imat ćemo još jednu sezonu stihijskog turizma, koja devastira prostor kao naš najvažniji resurs i ne vodi Hrvatsku prema osiguravanju jedne kvalitete koja bi dugoročno uz održvi turizma doprinijela gospodarsko rastu RH i očuvanju njenih prirodnih ljepota”.

“O njima se nevjerojatno rijetko govori u javnosti”

Govorila je o kvaliteti života starijih osoba te rezoluciji koja bi se na tu temu mogla uskoro naći pred Saborom.

“Mislim da se zapravo ta tema nedovoljno provlači, jer kad gledate položaj i prava starijih osoba o njima se nevjerojatno rijetko govori u javnosti”, kaže Selak Raspudić.

Postoji čitav set problema i politika s kojima se oni susreću i što bismo mogli unaprijediti da oni kvalitetnije žive, kaže zastupnica.

Smatra da bi s obzirom na to da ne postoji globalna konvencija o starijim osobama, kao što postoji za druge ranjive skupine, da bi Hrvatski saborr rezolucijom mogao biti jedna od zemalja koja je uzor, koja prednjači u kvalitetnom artikuliranju politika koje će unaprijediti život starijih osoba.

Govorila je i o radu zastupnika u Saboru i komentirala način na koji će vladajući predložiti nove izborne jedinice.

Osvrnula se na situaciju s Poslovnikom sabora. Nazvala ju je radikalnom. Kaže da je oporba onemogućena da tek predloži. “Mi se borimo za minimum naših ustavnih prava. Dakle ne da mi sudjelujemo u odlučivanju, ali je bitna mogućnost da građani čuju vaš prijedlog, a u ovoj situaciji je rečeno da mi ne možemo ni predložiti”, kaže zastupnica.

Što se tiče Zakona o izbornim jedinicama rekla je da je oporba tražila da stručnjaci budu dio procesa. “Prekrajanje izbornih jedinica ne bi smjelo biti predmet nečije arbitrarnosti i političke volje nego realnog stanja u državi”, kaže Selak Raspudić.

Komentirala je i APN-ovu subvenciju koju je uzeo Mario Banožić. “Ne mislim da je problem to što je ministar kao građanin iskoristio mjeru na koju je imao pravo. On je s jedne strane dio HDZ-ovog imidža, a to je imidž koji je oštetio cijelu Hrvatsku političku scenu u kojoj se politika shvaća kao djelovanje u korist privatnog interesa”, smatra Selak Raspudić i dodaje da je Banožićev problem taj što nije dovoljno dobro radio u svom resoru, niti je u startu imao kompetencije da bude na čelu tog resora. “Njegov cijeli mandat se sveo, ako uzmemo onu posljednju priču o kvadratima u centru Zagreba, na stambeno zbirnjavanje. Da je kvalitetno radio svoj posao, da nije u stranci koja je osuđena za korupciju, onda se ova priča ne bi na ovaj način gledala”, rekala je zastupnica.

Zaključuje da ako je ministrima potreban kredit ta kupovinu nekretnina, da bi se vlada trebala upitati kako je tek onda običnim građanima.

