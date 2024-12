Kosor: Neki kandidati ne razumiju ovlasti predsjednika

Podijeli :

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirala sučeljavanje predsjedničkih kandidata.

Za Kosor, najveća novost ove kampanje je prelazak većine kandidata s televizijskih promidžbenih materijala na komunikaciju putem društvenih mreža.

Tokić Kartelo komentirao sučeljavanje: “Meni je bilo malo dosadno i nisam iskreno znao uopće o čemu ću pričati…”

Tako je analizirala i nastupe predsjedničkih kandidata na, po svemu sudeći, najznačajnijem televizijskom događaju kampanje – debati na HRT-u.

“Neki kandidati ne razumiju ovlasti predsjednika”

“Sučeljavanje je pokazalo ono što smo već znali tijekom kampanje – nemamo odgovore na pitanja zašto su se neki kandidati uopće kandidirali i ne znam kako su neki od njih skupili potpise. Pokazalo se da neki ljudi ni sada ne razumiju niti što su ovlasti predsjednika”, kazala je Kosor.

“Ta rasprava je pokazala da je aktualni predsjednik zapravo neprikosnoveni favorit. On se dobro držao, nije napadao glavnog protukandidata po anketama, više je odgovarao na pitanja. Pokazalo se da razumije Ustav i da razumije ovlasti predsjednika”, dodala je.

Primorac prozvao Milanovića nakon sučeljavanja

Kosor je ocijenila da je i Ivana Kekin imala zapažen performans, s jasno definiranim i precizno artikuliranim stavovima: “Bila je jedina koja je pokušavala dobiti neke od odgovora od glavnog izazivača Dragana Primorca.”

“Gospodin Jonjić je bio dosljedan, jasan, elokventan, precizan u stajalištima. Jedan je od onih kandidata koji znaju artikulirati precizno, brzo i jasno svoja stajališta”, dodala je.

Prema Kosor, Bulj koristi ove izbore za vlastitu promociju uoči lokalnih izbora, dok je Selak Raspudić isprva djelovala kao ozbiljan izazivač Draganu Primorcu, ali je tijekom debate izgubila taj dojam.

“Napadajući Milanovića, htjela je kod HDZ-ovih birača zaokružiti mišljenje da je ona bolja od Primorca.”

Kampanja koja se svodi na rivalstvo Milanović vs. Plenković

Naglašava kako se kampanja na kraju svodi na sraz Milanovića i Plenkovića, uz otvoreno pitanje pokušava li Plenković preko Primorca preuzeti kontrolu nad vojskom i tajnim službama, nad kojima još uvijek nema potpuni nadzor.

“Meni će biti najzanimljivije vidjeti jesu li HDZ-ovi birači i stari HDZ-ovci potpuno zaboravili i oprostili Primorcu kampanju 2009., kada se kandidirao kao član HDZ-a, a naš službeni kandidat je bio gospodin Hebrang. Tada ga je Statut isključio. Ne možeš se kandidirati ako stranka ima kandidata. Zanima me jesu li to svi zaboravili i je li to svima potpuno normalno”, kazala je bivša premijerka.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.