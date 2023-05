Podijeli :

Predsjednik Republike u posjetu je Slavonskom Brodu gdje se slavi Dan Grada i blagdan sv. Ivana Nepomuka, zaštitnika Grada. Razgovarao je i s novinarima.

“Ne radi se ni o kakvoj poreznoj reformi, pitanje je treba li nam reforma uopće”, kaže predsjednik govoreći o najavama iz Vlade da će u sklopu porezne reforme ukinuti i prirez. “To su prihodi koji nekog vraga znače, to je kao da se nekom sapuna daska. Čemu? Mi ćemo vam povećati plaće, nećete nam povećati plaće nego ćete uprijeti prst u nekog tko je mogao doprinijeti tome, ali nije jer mu uzimate prihod. … Zadnja bravura koju su smislili je centralizacija županijskih bolnica. Koji je smisao toga? Najveći broj poslovnih neuspjeha ide na brk centralne vlasti, tamo treba raditi reda. To je sve bilo preko noći, to su stvari o kojima treba ozbiljno razgovarati, a ne raditi to u ovom trenutku zato jer, eto, mogu”, govori. Predsjednik dodaje i da inflacija ne puni nikakav proračun te da udara najviše na one koji imaju najmanje.

Tu nema koncepta nikakvog. Plenković se u te stvari uopće ne razumije jer ga ne zanimaju. Ni ja nisam bio financijaš. Ciljevi su očito politički”, govori predsjednik dodajući da je u pitanju “reket koji provodi Inspektorat”. “Napakostiti, na1ijeti štetu, sljedeći je valjda Duspara jer mu ide predobro pa ga treba malo zgazit”, kaže Milanović.

Na pitanje o prijetnjama zbog čijeg je iznošenja u javnost već prozvao Vladu, Milanović kaže da za neke poslove treba imati želudac te da je prijetnja koju je dobila Vlada upućena i njemu. “Bilo bi neozbiljno, samoživo, egocentrično i jadno. Meni su dolazili pred vrata grlati, silni momci i urlali mi pod prozorom. S nekim od tih ljudi danas pijem kavu ili pivo. Razgovaramo da vidimo gdje se nismo razumjeli. Znate tko ih je huškao? Plenković i njemu slični koji su ih išli huškati u šator. Neka ne govori o huškanju, ako je netko huškač, on je. Ključna stvar je da se javnost tim stvarima ne smije maltretirati”, govori. Spomenuo je i slučaj napada na Markovom trgu govoreći da bi se napadač raspitao je li Plenković u Vladi da je htio njega napasti.

“E, meni prijete također, i to godinama već. I u subotu. I šta? … Gdje se pucalo, po kome se pucalo? Nije ga bilo, čovjeka nije bilo na poslu”, kaže. “Može on prodavati maglu, pokušavati, ali tu sam ja. Radio sam taj posao kao i on, to nije istina”, kaže dodajući da je situacija bila opasna za policajca na službi, a ne za Plenkovića. Ponovio je i da je njegova supruga prolazila Markovim trgom par minuta prije same pucnjave. “Nitko se nije bavio Plenkovićem, njegovim neprocjenjivim statusom i životom”, govori predsjednik dodajući da čovjek koji je pucao po Banskim dvorima je “imao kaos u glavi i da nikad nećemo znati tko mu je bio meta”.

“Jedina stvar koja nije dokaziva je to što stalno tvrdim da je HDZ-u i Tuđmanu imao nikakav stav. To ćete vjerovati meni li njemu, ovo sve ostalo su činjenice. Dok su Tuđmana maltretirali i zatvarali, vi ste gradili karijere. Da se lažno ne predstavljaš kao neki hrvatski rodoljub, ti bi o tome šutio. Ja imam prijatelja Hrvata i nešto Srba čiji su roditelji u to vrijeme radili. Tuđman je bio komesar pa se promijenio i išao u zatvor dok su Plenkovići uživali. … Pitajte gospodina partijskog gojenca što je od onoga što sam rekao neistina”, kaže predsjednik.

“Drugačije se ponašaj pa ćeš imati i drugačiji tretman, nema tu cmizdrenja i slinjenja. Moj punoljetni sin je dobio stipendiju. Pa deri ga ako nije zaslužio. Ali to je stipendija za izvrstnost, a ne za seminarski rad Komunikacije u masovnim medijima… Tko je normalan na tu temu pisao maturski rad? Onaj tko nije bio odlikaš”, kaže.

Osvrnuo se i na slučaj Dragana Kovačevića. “Gdje je Slovenska sad? Svi ministri koje fascinira veliki grad su išli tamo kartati, a ja ih nisam vidio jer sam dva puta bio tamo”, kaže.

Poplave diljem Hrvatske

Na pitanja o poplavama koje su pogodile dijelove Hrvatske, Milanović se prisjetio poplava u Gunji. Kaže kako bi bila katastrofa da su puknuli nasipi u Brodu i u Šamcu.

Najprije treba utvrditi što se točno dogodilo u slučaju ravnatelja HEP-a, smatra Milanović. “On je iz istog mjesta kao i pola Plenkovićeve Vlade. … Čovjek je tamo naslijedio čudo. Jednom sam ga spominjao u kontesktu imovine ravnatelja državnih poduzeća, poslije sam mu se i ispričao. Što je on radio, ne znam, to će se utvrditi. Kao što vidite, do svake od tih uvala vodi neka cesta, prašnjava, onda je se u nekom trenu asfaltira i sve su te uvale osuđene an neku vrstu ekonomske aktivnosti, a ne da budu meta udivljenih pogleda onih koji si to mogu priuštiti s morske strane u plovilima od 2 milijuna eura. … NAdam se da je ostao s ove strane barikade, da se nije odmetnuo. A ako je, Bože moj…”, kaže.

Izborni zakon

Izborni sustav u Hrvatskoj, smatra Milanović, funkcionira. “Nije savršen, ali funkcionira”, kaže predsjednik podsjećajući da je takav kakav je, izborni sustav donesen dogovorom i da se 3. siječnja 2000. prvi put išlo na izbore po tom sustavu. “Ako nije slomljeno, nemoj previše popravljat, nemoj malerisat, nešto ćeš rasturit. U izborima je najvažnija stabilnost, povjerenje javnosti. Puno je vrednije, pa čak i ako izađe manji broj ljudi na izbore, da znamo u trenutku zatvaranja biračkih mjesta da je sve čisto. Svako prebrojavanje listića ne vodi ničemu”, kaže Milanović.

“Ova priča s elektroničkim glasanjem bi bila dobra u idealnom svijetu, ali će proizvesti oluju nepovjerenja”, kaže. Predsjednik navodi primjer izbora u Turskoj, kaže kako nije primijetio da je bilo nekog velikog nezadovoljstva rezultatima od strane gubitnika u prvom krugu. “Oni govore o mračnoj satrapiji, diktaturi, pa to je veća demokracija nego neke zemlje prije 30 godina”, kaže.

