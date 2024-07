Jakšić: HDZ postaje taoc toga da Plenković silom želi napraviti nešto što mu ne uspijeva

Podijeli :

Saborski zastupnik SDP-a i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić gostovao je u N1 Studiju uživo kod naše Anke Bilić Keserović gdje su razgovarali o povećanju plaća dužnosnika i predsjedničkim izborima.

Jakšić je komentirao to što HDZ još nije predstavio svog kandidata za predsjedničke izbore.

“Od tolikih najava o velikoj pobjedi i sjajnom kandidatu, vidimo da je to sve jedna šarena laž. Očito nemaju kandidata ili kandidatakinju. Polako postaju taoc toga da očito ego Andreja Plenkovića silom želi napraviti nešto što mu ne uspijeva.”

Osvrnuo se i na povećanje plaća dužnosnicima.

“Cijeli taj proces rasprave o plaćama u javnom sektoru je dosta čudan i stvarno odaje dojam da je to bilo smišljeno da se napravi prije parlamentarnih izbora i da se na taj način kupi nešto biračkog tijela. Niti smo imali transparentan proces niti smo znali što Vlada točno želi napraviti. Imamo još jako puno neuralgičnih točaka u samim sustavima koji nažalost ne nude rješenja, nego još više problema.”

“To je trebalo napraviti na jedan iskreniji i transparentan način. Ljudima ostavlja, opravdano, jedan gorak okus u ustima”, dodaje Jakšić.

Jakšić kaže kako on prima saborsku plaća, a u gradu Koprivnici je volonter i ne prima nikakvu naknadu.

“Moja osnovna saborska plaća na današnji dan je 2000 eura. Po novome bi trebala ići na 2400 ili 2500.”

Naglašava da nije normalno imamo sustav gdje neki službenci po ministarstvima imaju po tisuću eura veće plaće nego što imaju ministri i državni tajnici.

“Sabor opravdano na lošem glasu”

“Činjenica je da Sabor danas nije na pozitivnom glasu. Percepcija građana prema Saboru nije dobra, a tome je doprinijela i nacionalna politika i nacionalna vlada. Na mala vrata stalno pokušavaju uvesti kancelarski model, gdje se Sabor ništa ne pita i tamo sjede dizači ruku. To kod ljudi izaziva veliku podozrivost.”

Premijer Andrej Plenković tvrdi kako je takvo podizanje plaća antikorupcijska mjera.

“Apsolutno promašena komunikacija. Ne znam što je time htio reći. Nadam se da nije htio poručiti da su do sada dužnosnici živjeli kako su živjeli jer nisu živjeli od svoje plaće. S jedne strane vjerujem da je to napravilo određenu političku štetu među građanima. Bez obzira što radi štetu sebi i HDZ-u, to dalje narušava povjerenje u hrvatske institucije”, smatra Jakšić.

