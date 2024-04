Jakšić o sastanku SDP-a i DP-a: Ostala su i dalje otvorena vrata

Podijeli :

SDP-ov Mišel Jakšić gostovao je u Newsroomu kod Anke Bilić Keserović komentirajući postizborne koalicije i razgovore koji su dosad obavljeni, ali i potencijalna nova partnerstva.

Govoreći o sastanku Domovinskog pokreta i SDP-a koji je upravo obavljen, Mišel Jakšić je istaknuo da još ništa nije dogovoreno, ali ni završeno:

“Znam da se razgovara na više frontova i da se ide u konstruktivnom tonu. Nije dogovoren razlaz nakon prvog razgovora, ostala su i dalje otvorena vrata. Slagali se ideološki ili ne, u ovom trenu ima šanse konstituranje Sabora koji će se temeljiti na obračunu s korupcijom i da se narodna vlast vrati tamo gdje pripada, a to je Sabor, a ne ured kancelara.”

Na pitanje je li to i DP-u sad najvažnije ili im je važnije biti dio vlasti, Jakšić je rekao da ne bi ulazio u cipele neke druge stranke. “Četiri godine smo pričali jedno, okupili smo se oko obračuna s korupcijom, a sukus svega je da toga nema ako HDZ ostane na vlasti. Svatko je kovač svoje sudbine. No, komunikacija s potencijalnim partnerima dosad prošla je u afirmativnom tonu”, dodao je.

Napomenuo je, u kontekstu Domovinskog pokreta, da su svjesni ideoloških razlika, ali “politika je umijeće mogućeg”. Kao uvjet za pregovore istaknuo je ukidanje lex AP-a, razrješenje glavnog državnog odvjetnika i izmjenu izbornog zakona.

“SDP ima porast u broju mandata i broju apsolutnih glasova. HDZ ima pad u broju mandata, a kakav je pobjednik, vidimo koliko im jednostavno ide formiranje Vlade. Nema više priče o plaćama, o mirovinama, energetici, poljoprivredi, bitan je samo inat”, rekao je.

Andrej Plenković je rekao da SDP pokušava nemoguće. “Plenković dobro zna kako izgleda pokušavanje spašavanja, kupio je HNS s naše liste i Milana Bandića. Ovo je drugačija situacija jer se razgovara”, rekao je Jakšić i dodao o Mostu: “Most je rekao da su im ključni razgovori s DP-om.”

Na pitanje koliko je stranaka prihvatilo njihov prijedlog ili na koliko podrške računaju, rekao je:

“Sigurno je odrazgovarana suradnja SDP-a s lijevocentrističkim liberalnim strankama, tu nema spora. Most je uzeo time out da razgovara s DP-om. Ako se slože Most i DP, to je preko 80 ruku.”

