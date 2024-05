Jandroković o DP-ovim ministrima: Očekivanja su visoka, na njima je da se pokažu

Podijeli :

Gordan Jandroković, predsjednik Sabora, u subotu dao izjavu za medije gdje se osvrnuo na jučerašnje političke aktualnosti.

Osvrnuo se na trojicu ministara iz Domovinskog pokreta, a to su Ivan Šipić, DP-ov ministar demografije, Josip Dabro, DP-ov ministar poljoprivrede i Ante Šušnjar, DP-ov ministar gospodarstva.

“Očekujem da će dobro i kvalitetno raditi svoj posao, na njima je da pokažu koliko dobro znaju voditi svoje resore. Očekivanja su prema svima visoka i vjerujem da će pokazati da mogu uspješno voditi svoje resore”, kazao je Jandroković u subotu.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je ponovno pozvao oporbu na dijalog.

“Postoji jedan dio oporbenih političara koji su izrazito destruktivni, pretjeruju u optužbama, jednostavno ruše sve mostove”, rekao je Jandroković.

“Volio bih da dođe do dijaloga, to će se dogoditi s onima koji su spremni na to, ali jedan dio njih će sigurno ostati izvan toga”, dodao je.

