Jandroković o incidentu u Saboru: Besprizorni Beljak je napravio kavgu

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković komentirao je jučerašnji kaos u Saboru koji je izazvala rasprava o Zakonu o prekršajima.

Podsjetimo, situacija je eskalirala zbog ustaškog pozdrava čije bi se skandiranje u javnost kažnjavalo i do četiri tisuće eura. Zastupnici su se vrijeđali međusobno, nekolicina je krenula prema stolu predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, a epilog je izbacivanje čak njih trojice iz sabornice.

VIDEO Kaos u Saboru zbog ZDS-a, padale teške riječi Beljak: Jandroković je podla kukavica; Sačić: Izbacio nas je za vrijeme stanke!

Na sve se danas osvrnuo i Jandroković koji je rekao da se vjetojatno radi o dodvoravanju biračkom tijelu.

“Teret koji Hrvatska nosi zbog onog što se događalo u prošlosti, a povezano je sa zločinima NDH, nešto je što moramo osuditi i kao narod odbaciti. Oni koji to ne razumiju, njima nema mjesta u hrvatskoj politici, a neki od njih misleći da se dodvoravaju biračkom tijelu otišli su predaleko”, rekao je Jandroković i dodao:

“Neki su onda zloupotrijebili tu situaciju, mislim da besprizornog Beljaka, koji je onda napravio kavgu. Ne znam bi li to dovelo do fizičkog nasilja, ali on kao radikalni ljevičar u zadnje vrijeme odjednom preuzima brigu za zastupnika Sačića koji je bio branitelj, što poštujem, ali ono što su jučer učinili, nije im na čast i mislim da ih je Beljak izmanipulirao.”

