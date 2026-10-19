Jandroković: Što god da se u ovoj zemlji dogodi, oporba optužuje HDZ

Istaknuo je i Pelješki most, LNG terminal, naftovod i JANAF te rekao da je Hrvatska postala regionalni igrač. Uz ulazak Hrvatske u schengenski prostor i uvođenje eura, naveo je i razvoj lokalnih sredina kojem su doprinijela sredstva iz europskih fondova te ulaganja u područje sigurnosti - rafale, korejski i američki obrambeni sustav.