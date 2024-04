Jandroković stao uz biskupe: Čudno mi je da bilo tko može braniti onoga koji krši Ustav

Podijeli :

N1

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković, komentirao je istup Hrvatske biskupske konferencije (HBK) na temu kršenja Ustava i kako bi se birači trebali postaviti prema tome na izborima.

“Oni koji ruše ustavno pravni poredak zaslužuju osudu svih i meni nije čudno što je to konstatirala Hrvatska biskupska konferencija, čudno mi je da bilo tko može braniti onoga koji krše Ustav. Zar mislite da bi trebalo u javnom prostoru reći da jednaka podrška ide onima koji krše Ustav i koji ga poštuju”, pita se Jandroković.

Optužio je potom našu reporterku Jelenu Bokun da je zagovornica kršenja Ustava.

Puhovski reagirao na Plenkovićevu izjavu: “Neoprezno se igra s ustavnim normama”

“Ako je Ustavni sud jasno kazao da predsjednik krši Ustav, ako su lijevi i desni stručnjaci to konstatirali, ne vidim da to bilo tko drugi konstatira. Ne svrstavaju se ni na jednu političku stranu, samo da je to neprihvatljivo. Oni koji podržavaju onoga tko krši Ustav, slažemo se oko rušenja ustavno-pravnog poretka. Banalizirate ovako važnu temu pitanjima o svrstavanjima na neku stranu. Bitno je da ne smije postojati to da predsjednik krši Ustav. Nije to samo konstatirala HBK nego Ustavni sud i ustavni stručnjaci. To je ključna poruka. Ovo je nešto što bi trebala reći svaka institucija, što bi trebao reći svaki medij, svi u hrvatskom društvu.”

Oglasni prostor na Googleu izazvao je neke od problema, što je Možemo okarakterizirao kao financiranje HDZ-a iz raznih neprijavljenih izvora.

“Poslao je obavijest da su oni pogriješili, nema financiranja od strane bilo koga, HDZ promidžbu plaća sam, a Možemo je to iskoristio za političke poene.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Benčić: Ako nešto ne valja oko kampanje, neka Ustavni sud i DIP kažu sad ili zauvijek šute Pupovac priznao da mu je Turudić lagao u oči: Ne treba razoriti sustav zbog jedne osobe