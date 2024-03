Javio nam se čovjek koji je zakupio domenu rijekepravde.hr: “Jednu ponudu imam na stolu”

Podijeli :

SDP danas predstavlja svoju predizbornu koaliciju Rijeke pravde, nazvanu po starom hitu grupe Film, ali na internetu neće imati stranicu s tom domenom. Zasad.

U predizbornoj promidžbi podrazumijeva se da ambiciozna koalicija poput ove SDP-ove ima web stranicu istog naziva. No netko je – pisali smo već danas o tome – preduhitrio SDP-ovce te zakupio šest .hr i .com domena s kombinacijama naziva Rijeke pravde.

Isti je na svojoj stranici rijekepravde.hr ponudio šefu SDP-a Peđi Grbinu i šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću da od njega (ot)kupe domene. “Moguća je i trampa za ulazno mjesto na listi”, napisao je šaljivo.

Odluku donio na benchu u teretani

Kontaktirali smo dovitljivog vlasnika domene rijekepravde.hr i pet sličnih. Kaže da ih je sve zakupio tek jučer (u četvrtak) oko 16 sati.

“Na inicijativu da provjerim dostupnost došao sam par sati ranije dok sam, nakon napornog radnog dana, radio bench presseve s 45 stupnjeva nagibom u teretani. Sama ideja došla mi je još prošli tjedan, nakon što je Peđa izbacio teaser kampanju “promjene dolaze” no htio sam biti siguran da će se vezati uz nju. Nakon što su se u SDP-u vezali uz ovaj slogan, bilo je samo pitanje provjere jesu li slobodne”, kazao je.

Takve stvari, dodaje, događaju se svima.

“Velike organizacije u izvanrednim situacijama kao što su naprasne koalicije često ne paze na detalje i standardni procesi često bivaju disruptiranima”, objasnio je.

“Rano je očekivati odgovor SDP-a ili HDZ-a”

Pitali smo ga jesu li ga u međuvremenu kontaktirali iz SDP-a ili možda HDZ-a s ponudom da otkupe domenu koju je zakupio.

“Baš iz razloga što u B2B odnosima procesi donošenja odluka znaju potrajati ili zahtijevaju odobrenje odgovornih, još je rano očekivati odgovor od strane SDP-a ili HDZ-a. Site je objavljen jučer navečer. No moram napomenuti da već postoji interes od treće strane. Imao sam ozbiljan razgovor sa samim decision makerima noćas u kasnim satima. Oni su stavili konkretnu ponudu na stol, ali smo dogovorili da je to fallback opcija ukoliko se nitko ne javi do kraja mjeseca. Ne mogu reći tko je. Profesionalnost, znate”, rekao nam je ovaj anonimni građanin.

“Zašto to radim? Pa zbog novca!”

On je, inače, na svojoj stranici objasnio i uvjete pregovora oko eventualne prodaje i cijene domene.

“Moguće je pregovarati, ali s obzirom da su ulozi dosta visoki, da trošite budžete na svakakve pi*darije, da sam upoznat s cijenama TV oglasa i billboarda, da svaki mandat u saboru nosi 250.000 kuna na godinu (plus što se pokrade), mislim da bi mogli početi raspravu s višim četveroznamenkastim brojevima (think Kolinda) pa ako netko baš bude htio biti kompetitivan, ići ćemo sjeverno od toga. Možda se čini puno, ali ovo je jedinstvena šansa da pišete narativ o svojoj/tuđoj koaliciji. Moguća je trampa za ulazno mjesto na listi, ali imajte na umu da ću se prodati odmah istog trenutka”, napisao je na stranici.

Pa zapitavši se retorički “zašto ovo radim” kratko i jasno odgovorio – zbog novca.

SDP ne zanima domena

U međuvremenu, oglasio se i SDP.

Šef izborne kampanje SDP-a Tonči Restović za Hinu je kazao da ih zakup tih domena ne zanima niti im bilo što znači.

„Puno su nam važnije društvene mreže putem kojih s građanima već više od pola godine komuniciramo o politikama koje ćemo provoditi nakon dolaska na vlasti. Osim toga, već imamo platformu dostojanstvo.hr koja nam također služi u interakciji s građanima, a ostatak kampanje će se provoditi na terenu”, poručio je.

Restović ne vidi baš nikakvu dramu za svoju stranku ni za koaliciju oko zakupljivanja domene ‘rijekepravde’, osim, što se, kaže, „netko dobro sjetio pa sad dva dana uveseljava javnost, a vjerojatno najviše sebe”.

