Oglasio se legendarni roker čije stihove koristi Milanović

Davor Puklavec/Pixsell

U prvoj najavi svoje kandidature na parlamentarnim izborima, predsjednik Republike Zoran Milanović citirao je stihove pjesme Jure Stublića, Rijeke pravde. Iako se činilo da će upravo tu pjesmu koristiti za svoju moguću kampanju, čini se da tako daleko ipak nije stigao.

Stublić, naime, kaže za DNEVNIK.hr rekao da ga Zoran Milanović dosad nije kontaktirao kako bi se dogovorili o eventualnom korištenju njegove pjesme u kampanji. Isprva nije baš bio siguran ni što bi mislio o tome. “Primijetio sam da je on to koristio… još to obrađujem”, rekao je za Dnevnik.hr Jura Stublić.

Ipak, ovaj poznati roker načelno nema ništa protiv da njegova pjesma uđe u politički prostor. “Dobro je da politika uđe u politički diskurs, a u tom smislu fenomeni kao riječi Rijeke pravde su mi okej, dok neke druge nisu gdje se spominju zbilja neukusne stvari. Mislim, političari vrijeđaju jedni druge, a svi bi trebali raditi na istom cilju, a to je boljitak svih građana Hrvatske. Ne zato što je to moje, ali Rijeke pravde mi se čine kao napredak u tom političkom diskursu”, kaže Stublić.

Hipotetskim naziva pitanje hoće li tražiti i određenu naknadu ukoliko Milanović uistinu poželi koristiti njegovu pjesmu u eventualnoj kampanji. “Mislim da će vrlo vjerojatno doći do kontakta između strana i da ćemo to nekako riješiti”, kaže Stublić, dodajući da za citiranje pjesme vjerojatno ne može tražiti ništa.

“Vjerojatno je u formativnim godinama slušao moje pjesme i da je to spontano proizašlo. A ako bude nekog nastojanja oko ozbiljnije upotrebe, tu ćemo razgovarati”, zaključuje Stublić.

