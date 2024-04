Je li normalno da netko zove ministra zbog zapošljavanja? Anušić: Normalno da nije normalno

Podijeli :

Ivan Anušić, ministar obrane, bio je gost Intervjua tjedna TNT-a kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarao o korupciji i nepotizmu u Hrvatskoj.

Ivan Anušić odgovorio je na pitanje je li normalno da neki ministar posreduje u zapošljavanju nekoga.

Ivan Anušić: HDZ će biti i jači nego na prošlim izborima, DP nas neće ucjenjivati

“Nepotizam i korupcija su najveće zlo Hrvatske i dok se ne riješimo korupcije nećemo imati situaciju u Hrvatskoj kakvu želimo i kakvu hoćemo. Tu nikakve dileme nema, mislite li da ja štitim korupciju i potičem nepotizam?”, rekao je Ivan Anušić.

“Korupcija i nepotizam se moraju izbrisati iz politike i nemaju adresu niti u HDZ-u niti u SDP-u nego u političkim strankama, pojedincima i to nije ničiji politički program. To su pojedinci koji su naštetili sebi i svojoj obitelji, a onda i stranci. Normalno da to nije normalno, ali nemojmo nepotizam i korupciju pripisivati stranci “, dodao je.

