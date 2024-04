Milanović: “To su sve segmenti Trećeg svjetskog rata. Plenković nas uvlači u sukobe koje ne razumije”

Podijeli :

Predsjednik Zoran Milanović obišao je danas Opatiju odakle se obratio javnosti.

Spomenuo je da i grad Opatija gubi stanovnike, ali “ne idu u Irsku nego u okolicu”.

Milanović se osvrnuo na napad Irana na Izrael. “To su sve segmenti Trećeg svjetskog rata. Drago mi je da nije bilo većih žrtava i bilo bi dobo da to sada stane da sada ne ulazimo u sve te priče tko je prvi napao. To nije naš sukob, kao što to nije ni onaj u Ukrajini. Ovo samo pokazuje da su Hrvatskoj potrebni hladni i odgovorni ljudi, a to nije Plenković i njegovi ministri koji su nas pokušali uvući u sukob u Ukraine kroz obuku vojnika i to smo jedva zaustavili u Saboru”, rekao je.

“On nas uvlači u sukobe koje ne razumije. Pokušava se nekome trećem dopasti. Ukrajina, Izrael, Iran je nešto gdje se mi trebamo držati po strani i ja samo to radio. Nitko nas ništa ne pita i ne treba jer ćemo samo navući gnjev na sebe i to nam ne treba. U Hrvatskoj se vijore hrvatske zastave, a ne američke, izraelske ili ruske”, dodao je.

Na pitanje da ga Butković ponovno proziva rekao je da su to ljudi koji su digli ruku za Turudića. “Tko god je to napravio je neprijatelj Hrvatske. Oni koji nisu u HDZ-u još imaju vremena da razmisle i da shvate da nisu najbolje napravili i da to ponište. Od HDZ-ovaca to sigurno ne očekujem, pogotovo ne od Butkovića koji je varao i krao s Josipom Rimac”, naveo je.

“Turudića se sada taktički i Plenković odriče i rekao da je znao da je tako, a znao je, da bi se ponio drugačije. To je ponizna molba prema onim a koji bi ga mogli spašavati na mjestu premijera, ali to oni neće učinit”, istaknuo je.

