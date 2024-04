Ivan Anušić: HDZ će biti i jači nego na prošlim izborima, DP nas neće ucjenjivati

Podijeli :

Ivan Anušić, ministar obrane, bio je gost Intervjua tjedna TNT-a kod naše Nataše Božić s kojom je razgovarao o parlamentarnim izborima, izbornom programu HDZ-a i ostalim aktualnostima.

Istraživanja javnog mijenja pokazuju da bi HDZ mogao biti relativni pobjednik na izborima u srijedu. Konstelacije su takve da neće biti tako lako sastaviti Vladu, kako vi vidite tu situaciju poslije izbora?

“Ankete su puno promašivale, a kada govorimo o HDZ-u jako. Sjetit ćemo se da prije četiri godine mi nismo trebali biti relativni pobjednici, nismo trebali pobijediti na izborima, a dogodilo se upravo suprotno. Sačekao bih da prođu izbori, ali mi ćemo sigurno pobijediti i slagat ćemo Vladu. Vlada će se slagati sa sadašnjim partnerima koji su se pokazali kao korektni partneri. Hoće li biti potrebno širiti tu koaliciju? Moguće, ali mi smo spremni na to”, rekao je Anušić.

Plenković: Nema skupine kojoj nije bolje nego što je bilo 2016. godine

Hoće li ovaj put biti teže sastaviti Vladu jer je zadnji put rezultat bio uvjerljiv?

“Tada smo sa 76 ruku složili Vladu, u 24 sata je složena Vlada. Prošle su četiri godine sigurno su se neke stvari mijenjale, ali su se mijenjale na bolje. Pokušavam biti objektivan, bilo je stvarno puno izazova od potresa, korone, nevjerojatne stvari su se događala, ali sam siguran da je HDZ uspio kroz tu oluju izvući brod u mirne vode. I kada gledate rast plaća, kreditne rejtinge, BDP, izvoz, broj zaposlenih, nezaposlenih, ja ne mogu naći nešto zbog čega nešto treba mijenjati”, kazao je.

Koga vidite za partnere ako HDZ sa sadašnjim partnerima ne bude mogao sastaviti Vladu?

“Svi oni koji su nama prihvatljivi su oni koji imaju naš svjetonazor, od centra desno i ljudi koji su spremni prihvatiti suradnju i rad na osnovu dogovora, bez ucjena i to je to”, objasnio je Anušić.

Domovinski pokret glavni je protivnik HDZ-a u Slavoniji. Kako vidite odnos prema Domovinskom pokretu? Rekli ste da bi voljeli da Domovinski pokret uđe u Vladu, jeste li i dalje pri tom stavu?

“Domovinski pokret je napravio nekoliko kardinalnih političkih pogrešaka. Prva pogreška je davanje potpore Zoranu Milanoviću u drugom krugu kada je bilo pitanje Kolinde Grabar Kitarović ili Zorana Milanovića. Ta pogreška ih je koštala i rejtinga i političkog kredibiliteta, ali sačekajmo da prođu izbori pa ćemo onda vidjeti”, pojasnio je.

Što HDZ treba učinit ako Domovinski pokret postavi uvjet da može proći Vlada s HDZ-om, ali bez SDSS-a?

“Nema uvjeta, sa svima onima koji su korektni partneri i koji dokazano pokazuju da možemo normalno funkcionirati u korist Hrvatske možemo. Uvjetovanje i ucjenjivanje nećemo dozvoliti, nema šanse. “, rekao je.

Istraživanja i dalje daju prednost HDZ-u: Ovakvo je stanje nakon sedam obrađenih jedinica

Što ako Most bude uvjetovao da predsjednik HDZ-a ne može biti premijerski kandidat?

“Ne može Most uvjetovati, nećemo se tako dogovarati. Mi ćemo imati dovoljno mandata i složit ćemo Vladu, neće nam trebati nitko tko će nas ucjenjivati i ići s takvom tezom”, objasnio je.

Ima li HDZ koalicijski potencijali?

“Imamo koalicijski potencijal i taj potencijal nam je dovoljan, ali će HDZ napraviti rezultat koji će iznenaditi mnoge. Dogurat ćemo do 70 mandata”, kazao je Anušić.

Hoćete li vi u ovoj izbornoj jedinici ponoviti osam mandata?

“Ja činim sve što mogu da ponovimo osam mandata. Osječko-baranjska županija i Virovitičko-podravska županija do nedavno su bile jedna izborna jedinica, slaganjem novih izbornih jedinica 16 općina i dva grada iz Koprivničko-križevačke županije ušlo je u našu izbornu jedinicu, to je 60 tisuća birača. Ne bih rekao da ljudi u Koprivničko-križevačkoj županiji glasaju lijevo, to je pogrešna percepcija. Glasali su i kod nas u Osijeku lijevo, danas je gradonačelnik iz redova HDZ-a zato što su ljudi imali za koga glasati, isto tako i sa županom. Ponudili smo programe i proveli ih. To će za mene biti veliki izazov, imam najtežu situaciju. Premalo je bilo vremena da mogu ostvariti vezu s ljudima, ali pokušavam. Teško će biti, okolnosti su takve, ali ovaj puta će ljudi imati zašto glasati za HDZ i okolnosti će biti drugačije”, objasnio je Anušić.

Milanović: Ako bude imalo pameti, Plenković je gotov. Ide u Bruxelles naplaćivati ulaz u WC

Ako dobijete koji mandat manje, hoće li vas to oslabiti unutarstranački?

“Najbolji rezultat u povijesti HDZ-a je bio na prošlim izborima, najbolji prije toga je bio 2003. i to sedam mandata. Ako dobijemo sedam mandata ja nemam razloga biti nezadovoljan. Dolazimo do pitanja hoće li to meni štetiti unutar HDZ-a. Ja to ne vidim tako, svoj posao radim predano i živim za taj posao. Ovo što će se dogoditi u četvrtoj izbornoj jedinici će biti pobjeda HDZ-a, hoće li to biti s sedam, osam ili devet mandata, nije bitno, ali ćemo pobijediti”, kazao je Anušić.

Zoran Milanović kaže da ćete biti rival Andreju Plenkoviću?

“Mi se klati nećemo, klanje smo navikli gledati u SDP-u i njegovoj stranci. Mi to ne radimo i nećemo to raditi, to je njegov rječnik koji je uvredljiv za sve koji slušaju i koji nije primjeren predsjedniku države i mi to slušamo već četiri i pol godine. Ne očekujem od njega ništa bolje ni kvalitetnije u budućnosti, očekujem da će biti sve gore i gore. Situacija u kojoj mu jedna kravica zatvori usta, očigledno je da ne nedovoljno kvalitetan, a misli da je gospodar svijeta, gospodar Hrvatske i da smo svi mi ovdje da bi njemu služili. Vidjet ćemo ga i na ispitu u prosincu, a prvo će pasti na ovom ispitu, na kukavičkom političkom izletu”, rekao je Anušić.

