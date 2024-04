Plenković: “Hrvatski narod je mudar, pametan, odgovoran i vjerujem da će dobro odabrati u srijedu”

Podijeli :

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je danas u tijeku izborne kampanje obišao Samobor.

Nakon druženja s kolegama iz stranke i s građanima Plenković se obratio javnosti.

Ponovio je da će se boriti za daljnji rast plaća i mirovina te politiku sigurnosti s obzirom na brojne izazove. “I ova eskalacija na Bliskom Istoku pokazuje koliko je važno da Hrvatskom upravljaju ozbiljni i odgovorni ljudi koji jačaju i vanjsku i unutarnju sigurnost i vode ozbiljnu vanjsku politiku. Zato osuđujem ovaj napad Irana na Izraela. želimo da dođe do deeskalacije i preporučujemo našim državljanima da ne putuju u Izrael”, rekao je.

Kome ide u prilog banalizacija kampanje? “Milanović nije jedini krivac za to”

Smatra kako “zbog političke diverzije kršitelja Ustava kampanja nije bila posvećena programima”. “To nas nije pokolebalo i ozračje diljem Hrvatske je takvo da postoji veliki elan i želja za obnavljanje povjerenja našim kandidatima i kandidatkinjama. Siguran sam da ćemo pobijediti i u ovoj 6. izbornoj jedinci”, dodao je.

“Građani su jako dobro raspoloženi. Gdje god sam došao atmosfera je dobra, ljudi vide da smo stali uz hrvatski narod i hrvatske poduzetnike. Ostvarili smo strateške ciljeve, kao što su Pelješki most, LNG terminal, druga cijev tunela Učka, projekt Slavonija, u Zagrebu je ogroman investicijski zamah u obnovi, sjever se razvija kao obrazovno središte”, napomenuo je.

Ponovio je da Milanović mora odgovoriti na pitanja Butkovića. “Mene čudi kako mediji ne inzistiraju na odgovorima”, tvrdi Plenković.

“Vodimo istu kampanju kao zadnja dva puta, pokrili smo sav teren, od središta, općina i svih mogućih aktera. HDZ je stranka koja nakon svakih izbora mora imati zastupnike iz svih županija, to druge stranke nemaju niti mogu imati. U digitalnom smislu, ovo je bila najučinkovitija naša kampanja i bili smo iznad svih”, rekao je.

“Milanović je potpuno marginalizirao SDP, umjesto da im pomogne, on im je odmogao. On je naštetio najviše Grbinu kojeg je izbacio pred mikrofon i rekao idi ti kući”, dodao je.

Butković pozvao Milanovića “da navrati”, a ponovno spominje i kravu Milovu

“Ova situacija na Bliskom Istoku pokazuje odlično pogođen naš slogan – za sve izazove. Agresija Rusije na Ukrajinu još traje, eskalira sukob između Izraela i Irana. Hrvatsku više nego ikad moraju voditi iskusni odgovorni ljudi, a ne oni koji bi nas gurnuli u ruski svijet. Hrvatski narod je mudar, pametan, odgovoran i vjerujem da će dobro odabrati u srijedu”, napomenuo je.

“Birači SDP-a i Možemo moraju znati da ako misle biti u vladi kvazi-nacionalnog spasa s Milanovićem, koji je bio najgori premijer i donosio katastrofalne odluke protiv eura. Schengena, protiv Europe, kritike prema Americi, to nije naša politika. Te teze o zanemarivanju ideologije, DP i Most moraju znati da bi bili u ideološkom kampu sa SDP-om i Možemo koji bi vraćali pobačaj u Ustav, a ovi moraju znati da bi ovi drugi stavljali vojsku na granice. To ne bi trajalo dva dana. To su smiješne teme gubitnika”, istaknuo je.

Što se tiče “outanja” rekao je da oni nikada ne diraju u privatni život.

Otkrio je da veleposlanstvo u Izraelu nema informacije da se nekom hrvatskom državljaninu nešto dogodilo.

