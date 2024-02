SDP-ovac i HDZ-ovac se sučelili u Dvoboju: “Da Plenković stvarno želi stati na rep Vučiću, stao bi u Bruxellesu”

Podijeli :

Kolika je realna snaga i potencijal stranaka u savezu protiv HDZ-a, a koje poteze još sprema vladajuća stranka? U TNT dvoboju kod Mile Moralić gostovali su Nikola Mažar (HDZ) i Mišel Jakšić (SDP).

Mišel Jakšić kaže da je ogromna energija koja se osjetila na prosvjedu na Markovom trgu pokazatelj uspjeha.

Turudić ih je ujedinio na prosvjedu, ali tu priča staje. Ima li nade za stvaranje koalicije koja može zaprijetiti HDZ-u?

“Vidi se da se stvara jedan optimizam, da su moguće promjene u našoj zemlji. S druge strane, ono što nam pokazuje da smo uspjeli je panika i nervoza koju ispoljava Andrej Plenković koji pokazuje ono lice kad ne ide sve onako kako je on zamislio pa onda krene s putinofilima, rusofilima, srboljupcima, antihrvatima… Svime onime što se zna da HDZ vadi kad se ne osjeća najkomotnije u svojoj situaciji”, tvrdi Jakšić i dodaje da premijer Plenković pokazuje komunikacijski stil koji pokušava biti loša kopija Karamarka i Milijana Brkića te da je to pokazatelj njegovog straha.

Nikola Mažar poručuje da premijer nema razloga za nervozu.

“Ako pogledamo samo jučerašnje istraživanje, koga građani žele kao premijera, vidimo da je Andrej Plenković porastao za sedam posto i ima pet puta veću podršku građana nego Peđa Grbin. Ima veću podršku građana, nego svi drugi kandidati za premijer zajedno. Posljednja anketa Crobarometar pokazuje da je HDZ najstabilnija, najčvršća, najsigurnija stranka”, ističe Mažar.

“Oporba osim galame, totalitarnih poruka, poruka da se politički neistomišljenici trebaju zatvarati, stranke ukinuti, poruka da je Zakon o hrvatskom jeziku kretenski zakon, mi ništa drugo u tim raspravama nismo čuli. S druge strane zastupnici HDZ-a su govorili o rezultatima, postignućima, svim bitnim stvarima za naše hrvatske građane. Te dvije političke Hrvatske smo htjeli pokazati na raspravi – ova koja ruši, destruktivna, i ova koja radi”, dodaje Mažar.

EPPO

Iz Vlade dolaze glasovi da se nadležnost Europskog javnog tužitelja osporava, a uredba u kojoj se spominju sankcije za Hrvatsku, zbog europskog proračuna i zbog vladavine prava postoji u toj uredbi.

EPPO odgovorio Plenkoviću o aferi Geodezija

“To je vezano za Geodetski fakultet koji je tražio europska sredstva, a ovo vezano za Ministarstvo kulture na što se referirao premijer su državna sredstva. I nitko tu nije rekao ništa neistinito, samo je bitno da se utvrdi činjenično stanje sukladno podacima Ministarstva financija. Nitko ne osporava rad Ureda europskog javnog tužitelja, ali se moramo pridržavati uredbe koja propisuje nadležnost, sukladno troše li se nacionalna ili euorpska sredstva”, kaže Mažar.

Jakšić komentira kako premijer puno više priča o demokraciji u Bruxellesu, nego u Zagrebu.

“Andrej Plenković pokazuje u ovih osam godina da kad ode u Bruxelles ima sjajano, blještvo lice, prezentira se kao najbolji europski đak, netko tko će prenositi luč demokracije diljem svijeta. Ali kad se vrati u Zagreb, kući to sve zaboravi. Već nekoliko godina imamo niz situacija i poteza iz kojih možemo zaključiti da si cijelo djelovanje kao predsjednik Vlade daje puno truda da stavi svoju šapu na sve institucije koje bi trebale biti neovisne”, rekao je Jakšić.

Jakšić se osvrnuo na ponašanje premijera oko slučaja ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek.

“Plenković je prvi istupio prema van, ‘neću trpjeti političku štetu, nije sve kako kaže europski tužitelj, to nisu sredstva od ovih nego onih’, pa su ulovljeni da se igraju po kontima i dokazuju da to zapravo nisu europska nego hrvatska sredstva – ‘ako je netko zamračio hrvatska sredstva, to nije problem, to ćemo nekako riješiti putem’. I sad kad nije imao kamo nakon svega što se događalo prema neovisnim institucijama, imao je jedan jako čudan, na rubu divljački, ispad prema Europskom javnom tužiteljstvu gdje je isplao da mi, eto, dociramo, mi ćemo odlučiti hoćemo li im dozvoliti.”

Gordan Grlić Radman i Aleksandar Vučić

Mažar i Jakšić su se osvrnuli i na komentare koje je ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman rekao za srpskog predsjednika Aleksandra Vučića.

Vučić oštro odgovorio Grliću Radmanu

“Moramo biti svjesni okruženja u kojem živimo, ne samo globalnog, nego i naše mikrookuženje sa susjednim zemljama. Republika Srbija od početka agresije Rusije na Ukrajinu je pokazala svoj stav. Čuli ste i ministra obrane koji je rekao da će na sjednici NATO saveza pokrenuti pitanje vezano i za hibridne ratove koji se vode, tu je sigurno pokazao da treba pripaziti na Srbiju. To su već neke stvari i okolnosti u kojima živimo i ne treba od njih okretati glavu. Apsolutno imamo pravo govoriti sve ono što je u interesu i nacionalne i domovinske sigurnsti i zaštite naših građana”, smatra Mažar.

Jakšić smatra da je napad na Vučića bio samo za dnevno političke potrebe.

“Gordan Grlić-Radman i Andrej Plenković, da stvarno žele toliko stati na rep Aleksandru Vučiću, stali bi mu u Bruxellesu i na puno drugih mjesta gdje su mogli, to tamo ne rade. Ovo je očito korišteno samo za dnevno političke potrebe. Sad ćemo mi u Zagrebu galamiti da smo protiv Vučića, a nećemo Urusli von der Leyen i Charlesu Michelu, na koje se Plenković jako voli pozivati, reći ‘ajde, smanji te dotacije Srbiji, vidiš da sjede na 500 stolica i da nam svima rade probleme’, tako da ne očekujem nikakve hrabre istupe.”

